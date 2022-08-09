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Son dakika: Erden Timur, canlı yayında dünyaca ünlü yıldızı açıkladı! Galatasaray taraftarı Alexis Sanchez'i bekliyor...

09.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda rota Alexis Sanchez'e çevrilmişti. Erden Timur, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyla ilgili konuşurken, Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu'nun transferde aktif rol oynadığını ifade etti. Galatasaray taraftarının merak ettiği tüm açıklamalar haberimizde...

Son dakika: Erden Timur, canlı yayında dünyaca ünlü yıldızı açıkladı! Galatasaray taraftarı Alexis Sanchez'i bekliyor...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Antalyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde olan Dries Mertens'i transfer eden sarı - kırmızılılar, bir yıldızı daha kadrosuna katmak için çalışmalarına hız vermişti.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sarı - kırmızılı taraftarların merakla beklediği Alexis Sanchez tranferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Timur, Şilili yıldız futbolcunun görüşmelerinde Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu'nun aktif rol oynadığını ve destek olduğunu söyledi.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI;

"ARDA, BAŞKA BİR OYUNCU İÇİN GELDİ"

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"Arda Turan çok büyük bir Galatasaraylı. Ne olursa her zaman destek olmaya çalışıyor. Bu transfer döneminde de en az 4-5 kere telefonda konuştuk. İstanbul'dan beraber gittik. Torreira ve Mertens transferinde gitmeden ikna olayı bitmişti. Arda başka bir oyuncu için gelmişti."

"JUVENTUS'TAN 5 MİLYON NET TEKLİF VARDI"

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"Mertens'e Juventus'tan 5 milyon net teklif vardı. Orada Napoli - Juventus karşıtlığı vardı. Kariyerini Juventus'ta bitirmek istemedi. Torreira için 25 gün uğraştık. Avrupa'nın önemli kulüpleri istiyordu."

"BAZEN SABIR GEREKİYOR"

"Birçok ikna yolu deniyoruz. Bu yöntemlerle gitmezseniz parayla çözmeniz gerekiyor. Bu yüzden de 20-25 gün bekliyoruz. Bazen de sabır gerekiyor. Mertens zaten ikna olmuştu, bizi bekliyordu. Lucas da "Ben geliyorum" dedi. Menajerle ilgili basit bir konu vardı orada."

"BİRKAÇ YEMEK DAHA YEMEMİZ GEREKİYOR"

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"Arda'nın gelme sebebi başka bir oyuncu içindi."

Soru: "Alexis Sanchez mi?"

"Bilmiyorum." (Gülerek)

Soru: "Alexis Sanchez transferinde son durum nedir?"

"Birkaç yemek daha yememiz gerekiyor sanırım."

"Alexis Sanchez çok değerli, büyük bir oyuncu. Ancak başka oyuncular da var, görüşmeler sürüyor. Hepsiyle görüşmeleri ben yürütüyorum. Nakış gibi işlemek gereken süreçler. Karşımızdaki insanlar bizden daha zeki. En ufak kelimeden mana çıkarabiliyorlar."

"YENİDEN AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAĞIZ"

"Menajerler gece çalışıyorlar. 04.00'dan önce uyuduğumu hatırlamıyorum. En önemli şey samimiyet. 'Yeniden şampiyon olacağız, yeniden Avrupa şampiyonu olacağız diyoruz' onlara da. Lamı cimi yok! O inancı aktarmamız gerekiyor."

"HAKAN ÇALHANOĞLU DA DESTEK OLDU"

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"Arda'nın da geldiği oyuncu ile ilgili Hakan Çalhanoğlu da destek oldu. 10 koldan devam ediyoruz."

"FENERBAHÇE'NİN PENALTI POZİSYONU..."

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"Dün ve bugün şunu gördük; adaleti ortaya çıkaracağız. Adaletsiz bir şey olmaması için gerekeni yapacağız. Bir gazetede Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu dışarıda başlıyor, içeride bitiyor, bariz dışarıda bittiği belli olan şey, başka bir fotoğrafla yayınlanıyor."

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