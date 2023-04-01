Son dakika: Erden Timur'dan Adana Demirspor maçı sonrasında olay yaratan sözler! 'Her şey elimizde, açıklayacağız!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı sarı - kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazandı ve milli aradan 3 puanla dönerek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

İşte Timur'un sözleri;

"İŞTE BURADAYIM!"

"Mağlup olunca konuşuyorsunuz, yenince konuşmuyorsunuz diyorlar. İşte buradayım. 3 haftadır üst üste kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Puan farkını azaltmak için böyle bir şey yapıldı belli ki."

"BELLİ Kİ BİR OPERASYON VAR"

"10 hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi de sanırım kırmızı kart yasağı var. Belli ki net bir operasyon var, belli ki masa başı oyunlar hakikaten var!"

"TÜM KAYITLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

"Biz bundan sonra her türlü konuda bu şekilde iletişimde olacağız. Lig sonunda tüm kayıtları ve konularıyla elimizdeki her şeyi açıklayacağız."

"SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK"

"Mayıslar bizimdir, bu sene de inşallah öyle olacak. Sonu şampiyonluk olacak. Ne yapılırsa yapılsın bizi bu yoldan döndüremeyecekler."

"HER ORTAMDA KONUŞACAĞIZ"

"Çok uyanık olacağız. Her yerde, her ortamda bunları konuşacağız. Böyle bariz olaylar olduğu sürece sabretmeyeceğiz. Ligimizin değerini yerle bir eden açıklamadan sonra hiçbir şey yapılmaması TFF'nin duruşunu gösteriyor."

