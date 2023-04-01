SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Erden Timur'dan Adana Demirspor maçı sonrasında olay yaratan sözler! 'Her şey elimizde, açıklayacağız!'

Son dakika: Erden Timur'dan Adana Demirspor maçı sonrasında olay yaratan sözler! 'Her şey elimizde, açıklayacağız!'

01.04.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri son dakikalarda Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo kaydetti. Liderliğini sürdüren Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. İşte detaylar...

Son dakika: Erden Timur'dan Adana Demirspor maçı sonrasında olay yaratan sözler! 'Her şey elimizde, açıklayacağız!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı sarı - kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazandı ve milli aradan 3 puanla dönerek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

İşte Timur'un sözleri;

"İŞTE BURADAYIM!"

d8949ee935ee47fa94ddffdcb85f70f7

"Mağlup olunca konuşuyorsunuz, yenince konuşmuyorsunuz diyorlar. İşte buradayım. 3 haftadır üst üste kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Puan farkını azaltmak için böyle bir şey yapıldı belli ki."

"BELLİ Kİ BİR OPERASYON VAR"

5e0353cf5b3541888acbabcd3e2b4c67

"10 hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi de sanırım kırmızı kart yasağı var. Belli ki net bir operasyon var, belli ki masa başı oyunlar hakikaten var!"

"TÜM KAYITLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

9c924481219e432f9c4ae4d838399731

"Biz bundan sonra her türlü konuda bu şekilde iletişimde olacağız. Lig sonunda tüm kayıtları ve konularıyla elimizdeki her şeyi açıklayacağız."

"SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK"

87d950da7c2443efb0fea03a34a77165

"Mayıslar bizimdir, bu sene de inşallah öyle olacak. Sonu şampiyonluk olacak. Ne yapılırsa yapılsın bizi bu yoldan döndüremeyecekler."

"HER ORTAMDA KONUŞACAĞIZ"

60c47bc685fe48ffab1eaebb4e33159d

"Çok uyanık olacağız. Her yerde, her ortamda bunları konuşacağız. Böyle bariz olaylar olduğu sürece sabretmeyeceğiz. Ligimizin değerini yerle bir eden açıklamadan sonra hiçbir şey yapılmaması TFF'nin duruşunu gösteriyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 yıl sonra bir ilk yaşandı! 87. dakikada...2 yıl sonra bir ilk yaşandı! 87. dakikada...
Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...
İşte Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu...İşte Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu...
Anahtar Kelimeler:
Erden Timur son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak erden spor tot n dakika haberleri spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Trabzonspor-Kayserispor maçında televizyonu açanlar skora inanamadı!

Trabzonspor-Kayserispor maçında televizyonu açanlar skora inanamadı!

Emre Akbaba'nın Mertens'e faulü sonrasında ortalık karıştı!

Emre Akbaba'nın Mertens'e faulü sonrasında ortalık karıştı!

Augsburg, Berisha'nın bonservisini alıyor!

Augsburg, Berisha'nın bonservisini alıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.