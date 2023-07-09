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SON DAKİKA | Erden Timur duyurdu! Icardi ve Paredes transferi...

09.07.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur Erden Timur'dan Mauro Icardi transferi ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Erden Timur, "PSG, Icardi için rakamda belli bir seviyeye düşmeye başladı. Bir aşamaya gelinmek üzere, bitti diyemeyiz. Uğraşıyoruz" dedi. Timur ayrıca, Leandro Paredes transferine ilişkin de açıklamada bulundu. İşte Erden Timur'un dikkat çeken o açıklamaları...

Son dakika haberine göre Galatasaray cephesinden Mauro Icardi ve Leandro Paredes transferlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "PSG, Icardi için rakamda belli bir seviyeye düşmeye başladı. Bir aşamaya gelinmek üzere, bitti diyemeyiz. Uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erden Timur, "Kimse endişeli olmasın, çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun" dedi.

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PAREDES TRANSFERİ

Arjantinli futbolcu Leandro Paredes transferine ilişkin de konuşan Erden Timur, "Paredes, önce ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre bakacak. Kariyerini ispat etmiş değerli bir oyuncu" açıklamasında bulundu.

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'İKİNCİ FORVET' AÇIKLAMASI

Erden Timur ayrıca, "İkinci forvet almamız lazım. Icardi’nin gelişine göre karar vereceğiz" dedi.

İHA

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