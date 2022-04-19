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  4. Son dakika: Erling Haaland, yeni takımıyla el sıkıştı! Bonservisi şaşırttı...

Son dakika: Erling Haaland, yeni takımıyla el sıkıştı! Bonservisi şaşırttı...

19.04.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga takımı Borussia Dortmund'da oynayan ve gelecek yıllara damga vurması beklenen Norveçli santrfor Erling Haaland'ın yeni takımı belli oldu. Yıldız golcü, İngiltere Premier Lig devi Manchester City ile el sıkıştı.

Son dakika: Erling Haaland, yeni takımıyla el sıkıştı! Bonservisi şaşırttı...
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Son dakika haberleri: Dünya futbolunda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun hakimiyeti yavaş yavaş sona ererken, Erling Haaland ile Kylian Mbappe'nin gelecek yıllara damga vurması bekleniyor. Dortmund'da forma giyen Haaland'ın yeni adresinin neresi olacağı ise merak ediliyordu.

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da oynayan Erling Haaland için flaş bir iddia gündeme geldi.

BONSERVİSİ

haaland

Sky Sport'un haberine göre; yıldız golcü, İngiltere Premier Lig devi Manchester City ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin, Haaland'ın sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 75 milyon euro'yu ödeyerek kısa süre içerisinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.

HAFTALIK 600 BİN EURO

haaland

İngiltere'den Daily Mail de bu haberi doğruladı ve Norveçli yıldızın menajeriyle anlaşmaya varıldığını belirterek imzaların atıldığını duyurdu. Haberde Manchester City'nin yıldız golcüye haftalık 600 bin euro ödeyeceği yazıldı. Haaland, bu para ile Premier Lig'de en çok kazanan futbolcu olacak.

BABASI DA CITY'DE OYNADI

lewandowski - haaland

Erling Haaland'ın babası Alf Inge Haaland da Manchester City'de forma giymişti. Haaland'ın babası Alf Inge'nin futbol kariyerini, yaptığı sert bir faulle Manchester United kaptanı Roy Keane bitirmişti.

BU SEZON 32 GOL ATTI

Haaland

Bu sezon Alman ekibinde 26 maça çıkan Haaland, 25 kez fileleri havalandırdı. Norveçli golcü, ayrıca 7 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Premier League Bundesliga Borussia Dortmund
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