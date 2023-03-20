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Son dakika: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi Mete Kalkavan'a çok ağır sözler! 'Çok enteresan...'

20.03.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Alanyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise yönetimi sonrasında kamuoyunda oldukça eleştirildi. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar da tecrübeli hakeme sert şekilde tepki gösterdi.

Son dakika: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi Mete Kalkavan'a çok ağır sözler! 'Çok enteresan...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini alan sarı - lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise 90 dakika sonrasında sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar da deneyimli hakemin yönetimini değerlendirdi. Toroğlu'nun A Spor ve Çakar'ın da Sabah'taki yorumları şu şekilde;

TOROĞLU: "BU YANGININ OLACAĞI BELLİYDİ"

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"Enteresan şeyler oldu! Bu sahadaki felaketin, yangının olacağı geçen seneden belliydi. Seneye de böyle devam eder! İnşallah iyi olur ama pek umudum yok!"

"HAKEM FALAN DEĞİL!"

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"Mete Kalkavan hakem değil! İyi insan olabilir ama hakem falan değil! Hakem olunmaz, hakem doğulur! Kural kitabı okuyarak hakem olamazsın! Ben ona tekniği öğreteyim, kuralı öğreteyim ama sahadaki duruşu, hareketi, kart gösterişi... Bunlar farklı işler!"

ÇAKAR: "KARİYERİNİN EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİ"

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"Gelelim hakeme; Mete Kalkavan kariyerinin en kötü maçlarından birini yönetti. Osayi'nin 20. dakikada rakibinin kaval kemiğine basması tartışmasız bir kırmızı kart. Mete elini arka cebine götürdü, 3-5 saniye düşündü ama atamadı. VAR da müdahale etmeyince Osayi haksız bir şekilde sahada kaldı. Bu dakikadan sonra Mete tam dağıldı. Furkan'a göstermesi gereken sarıyı göstermedi. Gösterseydi daha sonra aldığı sarı ile oyundan atılacaktı."

"ŞEFFAF VE BERRAK DEĞİL"

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"Devre biterken Fenerbahçe'nin attığı gol ofsayt diye iptal edildi. Yayıncı kuruluş birtakım çizgiler gösterdi ama hiçbir şey şeffaf ve berrak değil. 2. yarıda verilen 2 penaltıda da kararlar doğru."

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