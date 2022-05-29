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Son dakika: Erzurumspor, İstanbulspor'u mağlup etti ama finale kalamadı! TFF 1. Lig'de finalin adı belli oldu...

29.05.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında İstanbulspor, deplasmanda 4-2 mağlup ettiği rakibine kendi evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı. Play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Son dakika: Erzurumspor, İstanbulspor'u mağlup etti ama finale kalamadı! TFF 1. Lig'de finalin adı belli oldu...

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, BB Erzurumspor'u konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada penaltıdan Novikovas kaydetti.

İstanbulspor'da Ali Yaşar, 85. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İstanbulspor karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılsa da ilk maçtan aldığı 4-2'lik galibiyetle adını finale yazdırdı.

İstanbulspor ile Bandırmaspor, play-off finalinde Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

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