Son dakika: Erzurumspor, İstanbulspor'u mağlup etti ama finale kalamadı! TFF 1. Lig'de finalin adı belli oldu...

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, BB Erzurumspor'u konuk etti.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada penaltıdan Novikovas kaydetti.
İstanbulspor'da Ali Yaşar, 85. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
İstanbulspor karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılsa da ilk maçtan aldığı 4-2'lik galibiyetle adını finale yazdırdı.
İstanbulspor ile Bandırmaspor, play-off finalinde Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.
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