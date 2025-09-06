SPOR

SON DAKİKA: Ezeli rakipler arasında bir transfer daha! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gitti... Ernest Muçi resmen Bordo-mavililer'de

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavililer oyuncunun maliyetini de açıkladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'de transferler hız kesmeden devam ederken son olarak Karadeniz ekibi Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

SON DAKİKA: Ezeli rakipler arasında bir transfer daha! Beşiktaş tan Trabzonspor a gitti... Ernest Muçi resmen Bordo-mavililer de 1

Trabzonspor, Muçi için 3 taksitte 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon euro olarak açıklandı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

61 MAÇ 11 GOL

SON DAKİKA: Ezeli rakipler arasında bir transfer daha! Beşiktaş tan Trabzonspor a gitti... Ernest Muçi resmen Bordo-mavililer de 2

Beşiktaş forması altında 61 maçta süre bulan Ernest Muçi, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON DAKİKA: Ezeli rakipler arasında bir transfer daha! Beşiktaş tan Trabzonspor a gitti... Ernest Muçi resmen Bordo-mavililer de 3

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Her türlü karanlık senaryoya hazırlıklıyız"

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Aykut Kocaman'dan Saran'a cevap!

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu!

