SON DAKİKA: Ezeli rakipler arasında bir transfer daha! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gitti... Ernest Muçi resmen Bordo-mavililer'de

Süper Lig'de transferler hız kesmeden devam ederken son olarak Karadeniz ekibi Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Trabzonspor, Muçi için 3 taksitte 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon euro olarak açıklandı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

61 MAÇ 11 GOL

Beşiktaş forması altında 61 maçta süre bulan Ernest Muçi, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.