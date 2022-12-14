Son dakika: Fas'ın peri masalını Fransa bitirdi ve finalin adı belli oldu! Lionel Messili Arjantin'in rakibi Kylian Mbappeli Fransa...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile dev ekipleri devirerek bir peri masalı yazan Fas karşı karşıya geldi. 90 dakikası nefes kesen müsabakada kazanan taraf Fransa oldu. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Fransa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Horozlara galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani kaydetti.

FRANSA'NIN RAKİBİ ARJANTİN

Bu skorun ardından Fransa, adını finale yazdıran ekip oldu. Horozlar, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

FAS, HIRVATİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

Fransa'ya kaybederek final umutlarını yitiren Fas, üçüncülük maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Müsabakanın 5. dakikasında gelişen Fransa atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe'nin şutu savunmadan sekti ve arka direkteki Theo Hernandez'in önüne düştü. Meşin yuvarlağa gelişine bir vuruş yapan deneyimli futbolcu fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

FAS, BU TURNUVADA BİR İLKİ YAŞADI

Fas Milli Takımı, Hernandez'in golü sonrası turnuvada bir ilkle tanıştı. Theo Hernandez, Dünya Kupası'nda Fas'a gol atan ilk rakip futbolcu oldu. Fas'ın bu maçtan önce yediği tek golü Nayef Aguerd, F Grubu'nda Kanada ile oynanan karşılaşmada kendi kalesine atmıştı.

GIROUD DİREĞE TAKILDI

Maça etkili başlayan Fransa'da savunma arkasına gönderilen topa iyi hareketlenen Olivier Giroud, 17. dakikada ceza sahasına girmek üzereyken vuruşunu yaptı. Yıldız futbolcunun şutu direğe çarparak auta gitti.

SAISS DEVAM EDEMEDİ

Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, Fransa karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ancak işler beklediği gibi gitmedi. Maç öncesinde de sakatlığı bulunan deneyimli futbolcu, özel bandajla çıktığı karşılaşmanın 21. dakikasında oyuna daha fazla devam edemedi ve yerini Selim Amallah'a bıraktı.

YAMIQ'İN RÖVEŞATASI DİREKTE PATLADI

İlk yarının son anlarına girilirken, Fas Milli Takımı bir korner kazandı. Hakim Ziyech'in 44. dakikada kullandığı köşe vuruşu kafalardan sekti ve Jawad El Yamiq'in arkasına doğru süzüldü. Yamiq'in topun yere düşmesine izin vermeden yaptığı röveşata vuruşu direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

FRANSA'YI RAHATLATAN GOL: KOLO!

Karşılaşmanın 79. dakikasında çalımlarla ceza sahasına giren Mbappe, arka direkteki Kolo Muani'yi gördü. Genç futbolcu, Mbappe'nin ikramını geri çevirmedi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Fransa'yı 2-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

