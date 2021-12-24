Son dakika: Fatih Terim görmesin... Cimbom'un genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'dan olay beğeni!

Son dakika: Galatasaray'da alınan peş peşe mağlubiyetlerin ardından yönetim ve futbolcular yaylım ateşine tutuldu. Avrupa'da bambaşka bir grafik sergileyen Galatasaray'ın ligdeki bu kötü gidişatın faturası yönetime kesildi. Hal böyle olunca takım içinde de çatlak sesler yükselmeye başladı... Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı beğeni sarı-kırmızılı takım taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

"TAKIM GENÇLEŞTİ, BİZ YAŞLANDIK"

Elmaz, sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğendi. Oyuncunun bu beğenisi sosyal medyada G.Saray taraftarını kızdırırken futbolcunun sezon sonunda transferine kesin gözüyle bakılıyor.

