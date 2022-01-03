Son dakika: Fatih Terim’in üstü çizildi mi? İşte o kritik Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar (Mynet Özel)

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Son olarak Denizlispor’a elenerek Türkiye Kupasından elenen Galatasaray’da Fatih Terim ile Burak Elmas geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirmişti.

YÖNETİM KURULU BURAK ELMAS’I İKNAYA ÇALIŞIYOR

O görüşmeden birlik kararı çıksa da Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yola devam etmek istemiyor. Yönetimde Terim ile devam kurulan sıcak bakan tek isim Başkan Burak Elmas!

BAŞKAN ONAY VERİRSE YOLLAR AYRILACAK

Edinilen bilgilere göre Yönetim Kurulu, Burak Elmas’ı da ikna etmek üzere. Eğer Elmas onay verirse Fatih Terim ile yollar ayrılacak.

Igor Tudor yerine göreve gelen Fatih Terim, İzmir’deki Göztepe maçından sonra Galatasaray’ın başında şampiyonluk kazanmıştı. Terim ertesi sene de Başakşehir’i mağlup ederek şampiyon oldu.

Araya giren pandemi sonrası ligde şampiyonluğu Başakşehir’e kaptıran Galatasaray geçen sezon da averajla Beşiktaş’ın gerisinde kalıp ikinci olmuştu.

