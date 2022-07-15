Son dakika: Fatih Terim'in 'VAR profesörü' dediği Barış Şimşek Azerbaycan'da MHK Başkanı oldu!

Son dakika haberleri: Uzun yıllar Süper Lig’de düdük çalan, Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Barış Şimşek’in yeni adresi Azerbaycan oldu.

MHK BAŞKANI OLDU

Eski hakem Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

Şimşek'in Azerbaycan'da MHK Başkanlığı görevini üstlenmesinin ardından sosyal medyadaki futbolseverler, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in eski hakem için kullandığı sözleri paylaştılar. Öte yandan Şimşek'in Azerbaycan'da MHK Başkanı olmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da büyük tepki gösterdi.

ÇOK SERT AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 2018/19 sezonunun 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da dönemin teknik direktörü Fatih Terim, 2-2 biten karşılaşma sonrasında Barış Şimşek için çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

"DEMEK Kİ VAR'IN PROFESÖRÜ"

2-0'dan 2-2'ye gelen maç sonrasında konuşan Terim, "Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum. Geçen hafta da Barış Şimşek, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Barış Şimşek. Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Bu maçı farklı kazanmamız gerekirken, az daha mağlup oluyorduk. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır." demişti.



