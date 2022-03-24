Son dakika: Fatih Terim, Portekiz'i yıkacak 3 oyuncuyu açıkladı!

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a Portekiz - Türkiye maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu rakibimize karşı üç futbolcunun öne çıkacağını söyleyen Terim, A Milli Takımımızın bir sürprize imza atabileceğinin de altını çizdi. İşte Terim'in sözleri...

"GEÇMİŞTE SANSASYONEL BAŞARILARIMIZ VAR"

"Türkiye'nin Katar yolunun hiç kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Önce Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olan Portekiz'le karşılaşacağız sonra dünya futbolunun devi ve tüm zamanların Dünya Kupası favorsi İtalya ile eşleşeceğeiz. Elbette bizim için zor ama geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin çoğu zaman imkansız gibi görünen sansasyonel başarılara imza attığını görüyoruz."

"DİSİPLİNLİ, GELİŞEN, DUYGUSAL BİR TAKIMIZ"

"Türkiye, her zaman büyük turnuvalara katılması gereken bir futbol ülkesidir. Taktiksel olarak disiplinli ve gelişen bir takımız. Futbol karakterimize duygularımızı, sıcaklığımızı ekleyerek benzersiz ve farklı bir model tanımlıyoruz. Önemli ve dikkat çeken gençlerden oluşan bir ekibimiz var. Birçoğuyla birlikte çalışma, onları büyütme fırsatım oldu. Onları her zaman en önemli turnuvalarda yarışırken görmek isterim. Bu oyuncular böyle bir şansı hak ediyor."

"DIAS'IN OLMAMASI AVANTAJ GİBİ AMA..."

"Ruben Dias'ın olmaması bir avantaj gibi gözükebilir ancak Portekiz kadrosuna baktığımızda her oyuncunun dünya çapında olduğunu görüyoruz. Joao Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot gibi seçkin bek oyuncuları olan bir ekip. Orta sahada Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Danilo Pereira ve ileri uçta bir şampiyon olan Cristiano Ronaldo'ya sahipler. Leao ve Felix gibi iki genç hücumcu takımda yer alıyor. Dürüst olmak gerekirse Portekiz'in turları geçip, Dünya Kupası'na kalması halinde en yüksek kalitede oynayacağını düşünüyorum."

"ÇALHANOĞLU BİR FENOMEN!"

"Hakan Çalhanoğlu, bana göre Serie A'da bir fenomen haline geldi. Türkiye hiç şüphesiz ona güvenebilir. Potansiyelini, yapabileceğinin en iyisini biliyorum. Hala gelişebileceğine, daha fazlasını yapabileceğine inanıyorum."

"MERİH DEMİRAL, BENİ MUTLU ETTİ"

"Merih Demiral'ın doğru takımla Atalanta'da gerçek değerini gösterdiğini görmek beni çok mutlu ediyor."

"KEREM, AVRUPA'YA KENDİSİNİ TANITACAK"

"Kerem Aktüroğlu, yakında Avrupa'ya kendisini tanıtacak. Portekiz karşısında ve umarım İtalya karşısında da fark yaratabilir. Bugünün futbolunda koşu ve çalım anlamında çok fazla rastlanmayan bir yeteneği var. Onu, Türkiye 3. Ligi'ndeki bir kulüpten almıştım."

