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Son dakika: Fenerbahçe Alexander Sörloth transferini bitiriyor! Jorge Jesus yeni golcüsüne kavuşuyor...

09.07.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor transferleri sonrasında taraftarların gözü santrfor transferine çevrildi. Kadrosunda Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha ve Mbwana Samatta gibi forvetleri bulunduran sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda santrfor transferi için gündeme Alexander Sörloth gelmişti. Fenerbahçe'nin Norveçli golcü için anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe Alexander Sörloth transferini bitiriyor! Jorge Jesus yeni golcüsüne kavuşuyor...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde taraftarların merakla beklediği santrfor transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Artem Dzyuba ve Joshua King isimlerinin gündeme geldiği Fenerbahçe'de rota Alexander Sörloth'a çevrilmişti.

FENERBAHÇE GÖZÜNÜ KARARTTI

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Yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth için gözünü kararttı.

YENİDEN MASAYA OTURULDU

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Dinamo Kiev ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması öncesi santrfor transferini bitirmek isteyen sarı - lacivertliler, Norveçli golcünün kulübü RB Leipzig ile yeniden masaya oturdu.

TEKLİF: 6.5 MİLYON EURO

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Leipzig, 2020 yılında 20 milyon euro'ya transfer ettiği Sörloth için kapıyı 8 milyon euro'dan açtı. Fenerbahçe ise ilk teklifi olan 6 milyon euro'yu 6.5 milyona çıkarttı.

B PLANI

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Sarı - lacivertliler, Alman ekibinin oyuncuyu bu fiyata bırakmaması durumunda ise satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacak ve opsiyonu bonuslarla birlikte 8 milyon euro seviyesine çekecek ve transferi bitirecek.

SÖRLOTH DA SICAK BAKIYOR

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Trabzonspor'da oynadığı dönemde yıldızı parlayan Sörloth'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin golcü futbolcuya yıllık 2 milyon euro teklif edeceği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren ve 42 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, 7 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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