Son dakika: Fenerbahçe Alexander Sörloth transferini bitiriyor! Jorge Jesus yeni golcüsüne kavuşuyor...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde taraftarların merakla beklediği santrfor transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Artem Dzyuba ve Joshua King isimlerinin gündeme geldiği Fenerbahçe'de rota Alexander Sörloth'a çevrilmişti.

FENERBAHÇE GÖZÜNÜ KARARTTI

Yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth için gözünü kararttı.

YENİDEN MASAYA OTURULDU

Dinamo Kiev ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması öncesi santrfor transferini bitirmek isteyen sarı - lacivertliler, Norveçli golcünün kulübü RB Leipzig ile yeniden masaya oturdu.

TEKLİF: 6.5 MİLYON EURO

Leipzig, 2020 yılında 20 milyon euro'ya transfer ettiği Sörloth için kapıyı 8 milyon euro'dan açtı. Fenerbahçe ise ilk teklifi olan 6 milyon euro'yu 6.5 milyona çıkarttı.

B PLANI

Sarı - lacivertliler, Alman ekibinin oyuncuyu bu fiyata bırakmaması durumunda ise satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacak ve opsiyonu bonuslarla birlikte 8 milyon euro seviyesine çekecek ve transferi bitirecek.

SÖRLOTH DA SICAK BAKIYOR

Trabzonspor'da oynadığı dönemde yıldızı parlayan Sörloth'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin golcü futbolcuya yıllık 2 milyon euro teklif edeceği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren ve 42 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, 7 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

