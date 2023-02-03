Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe çıkışı! ''Bu kadarı filmlerde olur''

Dün oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından Ali Palabıyık'ın yönetimi büyük eleştiri topladı. Sansürsüz Futbol'un YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı bu konu hakkında flaş ifadeler kullandı.

"BİR DEĞİŞİKLİĞİN MİLADI OLMASI GEREKİYOR"

Acun Ilıcalı: "Hayatımda hiç futbolla ilgili bir gerilim yaşamış biri değilim ama çok koyu Fenerbahçeliyim. Dünkü maçın Türk futbolu açısından bir değişikliğin miladı olması gerekiyor. Ben dün itibarıyla Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim."

"BURADA BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEY VARDI"

Acun Ilıcalı: "İngiltere'de 1 yılda 50 maç falan seyrettim. Bu 50 maçtaki hataların toplamını dünkü maçta gördüm. Elinde VAR gibi bir teknoloji varken böyle hata yapılırsa burada bilmediğimiz bir şey vardı"

"YÖNETİMİN YERİNDE OLSAM BİR MİLAT YAPARDIM"

Acun Ilıcalı: "Yönetimin yerinde olsam bir milat yapardım. Bence dün itibarıyla bir şeylerin değişmesi gerek. Fenerbahçe camiası, milat yaşanması için bir talepte bulunabilir. 2 penaltı 1 gol var verilmeyen. Film çeksen bu kadarı abartı olur diye böyle senaryo yazmazsın."

"ELİMSİ BİR ŞEY VAR DEDİ HERHALDE"

Acun Ilıcalı: "Asıl açıklanması gereken VAR kayıtları bu maçın kayıtları. Dün Mert Hakan'ın iptal edilen golünde VAR, sahadaki hakeme 'Elimsi bir şey var' dedi herhalde."

