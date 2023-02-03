SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe çıkışı! ''Bu kadarı filmlerde olur''

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe çıkışı! ''Bu kadarı filmlerde olur''

03.02.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından konuşan Acun Ilıcalı, hakem yönetimini eleştirdi. Ilıcalı, "Türk futbol tarihinde VAR'ın geldiği günden itibaren en skandal gündü. VAR olmasaydı kötü bir gündü diyebilirdim. Sen bu teknolojiyi abuk subuk kullanırsan bu teknolojiyi yetiye sahip değilsin demektir." dedi.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe çıkışı! ''Bu kadarı filmlerde olur''

Dün oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından Ali Palabıyık'ın yönetimi büyük eleştiri topladı. Sansürsüz Futbol'un YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı bu konu hakkında flaş ifadeler kullandı.

"BİR DEĞİŞİKLİĞİN MİLADI OLMASI GEREKİYOR"

0_Hull-City-v-Blackburn-Rovers-Sky-Bet-Championship-MKM-Stadium

Acun Ilıcalı: "Hayatımda hiç futbolla ilgili bir gerilim yaşamış biri değilim ama çok koyu Fenerbahçeliyim. Dünkü maçın Türk futbolu açısından bir değişikliğin miladı olması gerekiyor. Ben dün itibarıyla Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim."

"BURADA BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEY VARDI"

63b6cce286b24558bc034622

Acun Ilıcalı: "İngiltere'de 1 yılda 50 maç falan seyrettim. Bu 50 maçtaki hataların toplamını dünkü maçta gördüm. Elinde VAR gibi bir teknoloji varken böyle hata yapılırsa burada bilmediğimiz bir şey vardı"

"YÖNETİMİN YERİNDE OLSAM BİR MİLAT YAPARDIM"

acun-690x450

Acun Ilıcalı: "Yönetimin yerinde olsam bir milat yapardım. Bence dün itibarıyla bir şeylerin değişmesi gerek. Fenerbahçe camiası, milat yaşanması için bir talepte bulunabilir. 2 penaltı 1 gol var verilmeyen. Film çeksen bu kadarı abartı olur diye böyle senaryo yazmazsın."

"ELİMSİ BİR ŞEY VAR DEDİ HERHALDE"

46feebb23ba1427297150b7d5d29e4f6

Acun Ilıcalı: "Asıl açıklanması gereken VAR kayıtları bu maçın kayıtları. Dün Mert Hakan'ın iptal edilen golünde VAR, sahadaki hakeme 'Elimsi bir şey var' dedi herhalde."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Koç ve heyeti TFF binasına geldi!Ali Koç ve heyeti TFF binasına geldi!
Rıdvan Dilmen'den olay yorumlar!Rıdvan Dilmen'den olay yorumlar!
Arda Turan'ın adı geçmişti! Kadro dışı kaldı...Arda Turan'ın adı geçmişti! Kadro dışı kaldı...
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı fenerbahçe Adana Demirspor bahçe maçı maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan göndermesi gündem oldu! Jet yanıt

Erdoğan göndermesi gündem oldu! Jet yanıt

'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı

'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Çinli hakem Ning Ma, VAR tarihine geçti!

Çinli hakem Ning Ma, VAR tarihine geçti!

Mert Hakan Yandaş'tan Adana Demirspor maçı sonrası olay paylaşım

Mert Hakan Yandaş'tan Adana Demirspor maçı sonrası olay paylaşım

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.