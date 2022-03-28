Son dakika: Fenerbahçe'de 10 bavul hazır! Sürpriz isim yolcu...

Son dakika haberleri... Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlandı. Başkan Ali Koç ve yönetimi, bir yandan teknik direktör konusunu çözmek için uğraş verirken diğer yandan da yeni sezonun kurallarına göre adımlarını atmak için harekete geçti. Sarı - lacivertlilerde İlk adım, yabancı kontenjanının azaltılması...

EN AZ 10 YABANCI YOLCU

Yönetim, mevcut kadroda bulunan ve başka takımlarda kiralık oynayan yabancı futbolculardan en az 10'uyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sözleşmesi sona erecek Jose Sosa'nın yanı sıra Luiz Gustavo, Pelkas, Novak ve Tisserand ile yollar ayrılacak.

11 MİLYON EURO'LUK TASARRUF

Kiralıklardan ise Samatta, Caulker, Max Meyer ve Lemos'a gelen teklifler de değerlendirilecek. Satılmaları halinde gelirler transfer bütçesine aktarılacak. Elde kalanlar ise yeniden kiralanacak. Takımdan ayrılacak-gönderilecek isimlerin maaşları ele alındığında yaklaşık 11 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak.

MESUT ÖZİL DE BU İSİMLER ARASINDA

Mesut Özil de bu isimler arasında. Yabancı kontenjanının azaltılması, Fenerbahçe'nin TFF'nin yeni yerli kuralına da uyum sağlamasına yardımcı olacak.

ROSSI, SZALAI VE KIM DE SATILABİLİR

Sarı-lacivertliler, bazı futbolcular hakkındaki kararı ise yeni teknik direktör ile birlikte verecek. 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Rossi'nin opsiyonu ya kullanılmayacak ya da ileride daha yüksek bedele satılma planıyla bonservisi alınacak. Attila Szalai ve Min Jae Kim gibi isimler ise yüksek teklifler almaları halinde satılabilir.

(Sözcü)

