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Son dakika: Fenerbahçe'de 10 bavul hazır! Sürpriz isim yolcu...

28.03.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde bilindiği üzere Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştı. Yönetim, teknik direktör konusunu çözmek için yoğun mesai harcarken diğer taraftan da yeni sezonun yapılanması için kolları sıvamış durumda. Fenerbahçe'de yabancı kontenjanının azaltılması için harekete geçildi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de 10 bavul hazır! Sürpriz isim yolcu...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlandı. Başkan Ali Koç ve yönetimi, bir yandan teknik direktör konusunu çözmek için uğraş verirken diğer yandan da yeni sezonun kurallarına göre adımlarını atmak için harekete geçti. Sarı - lacivertlilerde İlk adım, yabancı kontenjanının azaltılması...

EN AZ 10 YABANCI YOLCU

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Yönetim, mevcut kadroda bulunan ve başka takımlarda kiralık oynayan yabancı futbolculardan en az 10'uyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sözleşmesi sona erecek Jose Sosa'nın yanı sıra Luiz Gustavo, Pelkas, Novak ve Tisserand ile yollar ayrılacak.

11 MİLYON EURO'LUK TASARRUF

Kiralıklardan ise Samatta, Caulker, Max Meyer ve Lemos'a gelen teklifler de değerlendirilecek. Satılmaları halinde gelirler transfer bütçesine aktarılacak. Elde kalanlar ise yeniden kiralanacak. Takımdan ayrılacak-gönderilecek isimlerin maaşları ele alındığında yaklaşık 11 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak.

MESUT ÖZİL DE BU İSİMLER ARASINDA

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Mesut Özil de bu isimler arasında. Yabancı kontenjanının azaltılması, Fenerbahçe'nin TFF'nin yeni yerli kuralına da uyum sağlamasına yardımcı olacak.

ROSSI, SZALAI VE KIM DE SATILABİLİR

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Sarı-lacivertliler, bazı futbolcular hakkındaki kararı ise yeni teknik direktör ile birlikte verecek. 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Rossi'nin opsiyonu ya kullanılmayacak ya da ileride daha yüksek bedele satılma planıyla bonservisi alınacak. Attila Szalai ve Min Jae Kim gibi isimler ise yüksek teklifler almaları halinde satılabilir.

(Sözcü)

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Steven Caulker Marcel Tisserand Mauricio Lemos Filip Novak José Sosa Dimitrios Pelkas Attila Szalai Diego Rossi
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