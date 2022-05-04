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Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde Arda Güler sürprizi!

04.05.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet alarak taraftarlarını mutlu etmişti. Bu 11 maçta sarı - lacivertli futbolseverleri en çok heyecanlandıran Arda Güler için gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde Arda Güler sürprizi!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin bu sezon performansı en fazla yükselen ismi olan Arda Güler konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in 36. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Arda Güler, U-17 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

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BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR!

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Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek U-17 Milli Takımı'nın aday kadrosunun 7 Mayıs'ta Riva'daki Milli Takım tesislerinde toplanacağı öğrenildi. 8 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi, sarı-lacivertlilerin özel izin almaması halinde Arda Güler'in dev maçı kaçıracağı kaydedildi.

Arda Güler'in 7 Mayıs'ta toplanacak olan U-17 Milli Takımı kadrosuna dahil olması ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması halinde Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakalarında forma giyememesi bekleniyor.

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Spor Toto Süper Lig Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler son dakika haberi
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