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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan dev istek! 'Büyük İstanbul Turnuvası' geliyor!

20.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından taraftarlar, yapılacak olan hamleleri merak ediyordu. Portekizli çalıştırıcının göreve getirilmesiyle birlikte büyük bir heyecan yaşanan sarı - lacivertli camiada iki transferin de Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde yapılması beğeni toplamıştı. Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde yönetimden talep ettiği turnuvayı duyurdu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan dev istek! 'Büyük İstanbul Turnuvası' geliyor!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun son haftalarında büyük bir çıkış yakalamış ve İttifak Holding Konyaspor'u geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmişti. Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyan sarı - lacivertlilerde sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus oturmuştu.

Portekizli teknik direktörün takımın başına geçmesiyle birlikte Lincoln Henrique ile Armindo Bruma transferleri tamamlanmış ve Fenerbahçeli taraftarlar, takviyelerin Dinamo Kiev ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı öncesinde yapılmasından ötürü sevince boğulmuştu.

YÖNETİMDEN FLAŞ TALEP

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında antrenmanların da başlamasıyla birlikte takımı daha iyi tanıyan Jorge Jesus, yönetimden flaş bir talepte bulundu.

Spor yazarı Şansal Büyüka, Portekizli teknik direktörün yapılmasını istediği turnuvayı Milliyet'teki köşesinde açıkladı.

İŞTE BÜYÜKA'NIN YAZISI;

"İLK DEFA DUYUYORUM"

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"Fenerbahçe’de Jorge Jesus müthiş bir heyecan yarattı. Türkiye’de kombine biletlerin bir günde tükendiğini, 25 milyon euro gibi kasaya müthiş bir para girişi olduğunu ilk defa duyuyorum. Bu heyecan önce transferle, sonra maçların başlamasıyla sürer mi? Açıkçası bu konuda mesafeli ve dikkatli olmak istiyorum."

"DEVAM EDER Mİ ACABA?"

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"Pereira döneminde topa ayak uzatmaya üşenen futbolcular, İsmail Kartal döneminde “dokuz canlı canavar”a dönmüşlerdi. Jorge Jesus dönemi nasıl olur acaba? İsmail Kartal’ın teknik direktörlük becerisinin yanında, takımı ayağa kaldıran “halden anlayan abi” tavrı, Portekizli hocayla da devam eder mi acaba?"

"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE..."

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"Sıradan hazırlık maçı istemiyor. Büyük takımlar karşısında takımın gücünü sınamakta kararlı... Arnavutluk, Makedonya milli takımları falan... Hatta şaşıracaksınız; Beşiktaş’ın, Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin içinde olacağı bir yaz turnuvası istiyor. Jorge Jesus büyük düşünüyor, büyük oynuyor. Bakalım Fenerbahçe de adına yakışır büyüklükte oynayabilecek mi?"

EN SON 23 YIL ÖNCE

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası dışında oynadıkları son turnuva, 23 önce yapılmıştı. Son olarak 1999 yılında yapılan TSYD Kupası'nda karşılaşan üç takımdan Galatasaray, kupayı müzesine götürmüştü ve daha sonra turnuva gerçekleştirilmemişti.

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