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Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira ayrılığı sonrası yeni teknik direktörü Candaş Tolga Işık açıkladı!

20.12.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Gazeteci Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe'nin Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını canlı yayında öğrendi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile canlı yayında olan Candaş Tolga Işık, ekip arkadaşlarının uyarması sonucu Vitor Pereira'nın ayrılığı öğrendi. Işık bu olay üzerine, "Bilic ile görüşülüyor, anlaşacaklar gibi görünüyor. Öyle duydum, öyle biliyorum. Kulüp söyler gerekeni" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira ayrılığı sonrası yeni teknik direktörü Candaş Tolga Işık açıkladı!

Son dakika: Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Candaş Tolga Işık bu akşam canlı yayında ilginç bir an yaşadı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu canlı yayın konuğu olarak alan Candaş Tolga Işık, ekip arkadaşlarının uyarısıyla Vitor Pereira'nın ayrılık haberini öğrendi. Sonrasında öğrendiği bilgiyi paylaşan ünlü gazeteci sosyal medyada gündem oldu.

"ANLAŞACAKLAR GİBİ DURUYOR"

Işık, "Fenerbahçe teknik direktörü Pereira ile sözleşme feshedilmiş. Benim bildiğim kadarıyla Slaven Bilic'le görüşüyorlar. Anlaşacaklar gibi gözüküyor. Fenerbahçelilere kendi bildiğimi söylüyorum. Kulüp söyleyecektir gerekeni. Ben gazeteci olarak duyduğumu bildiğimi söylüyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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