Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira ayrılığı sonrası yeni teknik direktörü Candaş Tolga Işık açıkladı!

Son dakika: Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Candaş Tolga Işık bu akşam canlı yayında ilginç bir an yaşadı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu canlı yayın konuğu olarak alan Candaş Tolga Işık, ekip arkadaşlarının uyarısıyla Vitor Pereira'nın ayrılık haberini öğrendi. Sonrasında öğrendiği bilgiyi paylaşan ünlü gazeteci sosyal medyada gündem oldu.

"ANLAŞACAKLAR GİBİ DURUYOR"

Işık, "Fenerbahçe teknik direktörü Pereira ile sözleşme feshedilmiş. Benim bildiğim kadarıyla Slaven Bilic'le görüşüyorlar. Anlaşacaklar gibi gözüküyor. Fenerbahçelilere kendi bildiğimi söylüyorum. Kulüp söyleyecektir gerekeni. Ben gazeteci olarak duyduğumu bildiğimi söylüyorum" dedi.



