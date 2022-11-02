Son dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku! Yeni adresi taraftarı tedirgin etti...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Serdar Dursun hikayesi devre arasında bitiyor. Jorge Jesus'un tercih etmediği ve yedek kulübesine hapsolan yıldız oyuncu takımdan kesin olarak ayrılmaya karar verdi.

SON 7 MAÇTA 2 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Fenerbahçe'nin oynadığı son 7 maçta yalnızca 2 dakika süre alabilen Serdar Dursun'un bu konudan rahatsız olduğu ve forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Almanya'ya gideceği iddia edilen Serdar Dursun hakkında flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

Serdar Dursun için Medipol Başakşehir'in devreye girdiği ve oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi. Fenerbahçeli taraftarlar bu haberin ardından ''Rakibimize iyi bir oyuncumuzu yollamak doğru olmaz, bizi şampiyonluktan bile edebilir!" şeklinde yorumlar yaptı.



