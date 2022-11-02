SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku! Yeni adresi taraftarı tedirgin etti...

Son dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku! Yeni adresi taraftarı tedirgin etti...

02.11.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un devre arasında takımdan ayrılması artık netleşti. Kariyerine ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda devam etmek istediği için sarı-lacivertlilerden ayrılan Serdar Dursun'un yeni rotasının Almanya olacağı iddia edilmişti. Son gelen haberlerin ardından Türkiye'de kalabileceği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku! Yeni adresi taraftarı tedirgin etti...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Serdar Dursun hikayesi devre arasında bitiyor. Jorge Jesus'un tercih etmediği ve yedek kulübesine hapsolan yıldız oyuncu takımdan kesin olarak ayrılmaya karar verdi.

SON 7 MAÇTA 2 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

1663330018400

Fenerbahçe'nin oynadığı son 7 maçta yalnızca 2 dakika süre alabilen Serdar Dursun'un bu konudan rahatsız olduğu ve forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Almanya'ya gideceği iddia edilen Serdar Dursun hakkında flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

serdar-dursun-fenerbahce-2021-22-1653306082-85580

Serdar Dursun için Medipol Başakşehir'in devreye girdiği ve oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi. Fenerbahçeli taraftarlar bu haberin ardından ''Rakibimize iyi bir oyuncumuzu yollamak doğru olmaz, bizi şampiyonluktan bile edebilir!" şeklinde yorumlar yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynar mı? Menajerinden ilginç açıklamaMesut Özil, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynar mı? Menajerinden ilginç açıklama
'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!''Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!'
'Bonservisini hemen alalım!' Yeni takımında şov yapıyor...'Bonservisini hemen alalım!' Yeni takımında şov yapıyor...
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Serdar Dursun fenerbahçe Selin Şekerci dakika haberleri ak erden n dakika haberleri başakşehi erkeksi

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Fenerbahçe'de Arda Güler şoku!

Fenerbahçe'de Arda Güler şoku!

Hull City'nin yeni menajeri belli oldu! Acun Ilıcalı'dan tarihi ters köşe

Hull City'nin yeni menajeri belli oldu! Acun Ilıcalı'dan tarihi ters köşe

Galatasaray, Real Madrid ile görüştü! Teklife...

Galatasaray, Real Madrid ile görüştü! Teklife...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.