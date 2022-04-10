Son dakika: Fenerbahçe'den 'Gibi'li gönderme: "Cesurların işi..."

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek taraftarlarını sevince boğdu. Sarı - lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımlar ise Fenerbahçeli futbolseverleri çok mutlu etti. Özellikle Kim Min-Jae ile ilgili atılan tweet, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin beklediği dev derbibe Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 galip ayrıldı ve Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşti.

Fenerbahçe'nin maçın ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ise gündeme oturdu.

Sarı - lacivertli hesaptan birçok tweet atılırken, Kim Min-Jae ile ilgili yapılan paylaşım Fenerbahçeli taraftarları güldürdü.

'GİBİ'Lİ PAYLAŞIM

Sosyal medyada fenomen haline gelen Gibi dizisinde yer alan 'Badanacı Ünal' karakterinin repliğiyle atılan tweet'te, "İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana..." ifadeleri ve Kim Min-Jae'nin sarı - lacivert duvar önünde badana yaptığı fotoğraf yer aldı.

"SARIDAN LACİVERTE KUSURSUZ BİR GEÇİŞ"

Fenerbahçeli taraftarlar; bu paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutarken, aynı dizide yer alan bir diğer replik olan, "Sarıdan laciverte kusursuz bir geçiş" şeklinde yorumlarda bulundular.

REPLİKLER HAFIZALARA KAZINMIŞTI



Görüntü Exxen'den alınmıştır

Dizide yer alan iki arkadaş; İlkkan ve Yılmaz'ın evine badana yapmaya gelen "Badanacı Ünal" karakteri, "Benim kafamda yeşilden maviye belli belirsiz bir geçiş var ama belli belirsiz..." ve "İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana..." replikleriyle hafızalara kazınmıştı.

