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SON DAKİKA | Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.03.2020 13:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulubü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın Takımındaki tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulubü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın Takımındaki tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Fenerbahçe, Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda 65 kişiye Kovid-19 taramaları yapıldığını, ilk tetkiklerde 5 kişide Kovid-19 bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıktığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.

İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.

Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz Liv Hospital/Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız."


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Fenerbahçe koronavirüs açıklama

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