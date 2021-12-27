SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'den UEFA'ya 91 milyon Euro'luk dava geliyor!

Son dakika: Fenerbahçe'den UEFA'ya 91 milyon Euro'luk dava geliyor!

27.12.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu hakkında verilen beraat kararları Yargıtay 5. Dairesi tarafından onandı. Sarı-lacivertli kulüpten karara dair "Şimdi hesap zamanı" açıklaması geldi. Daha önce TFF’ye 250 milyon TL’lik tazminat davası açan Fenerbahçe'nin kararın açıklanmasından sonra UEFA'ya dava açması da kaçınılmaz oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den UEFA'ya 91 milyon Euro'luk dava geliyor!

Son dakika: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu hakkında verilen beraat kararlarının ardından gözler UEFA kanadına çevrildi. Fenerbahçe'nin geçmişte yaşanan bu olayların o yıllardaki kayıplarını tahsil etmek için UEFA'ya bir dava açabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

UEFA'DAN TALEP: 91 MİLYON EURO

baskanfoto2

TFF’den 25 milyon euro talep eden sarı-lacivertlilerin UEFA’dan talepleri ise ilk etapta 91 milyon Euro olacak. Sarı-lacivertliler, UEFA’nın kendilerini 3 Temmuz süreci nedeniyle 4 sezonda Avrupa Kupalarının dışında bıraktığına inanıyor. 4 sezon için toplamda 91 milyon euro’luk maddi dava açarak hak kayıplarının tazmin edilmesini istiyor.

2011-12 sezonu için maddi kayıp 32 milyon euro.
2012-13 sezonunda maddi kayıp 14 milyon euro.
2013-14 sezonu için maddi kayıp 20 milyon euro
2014-15 sezonu için maddi kayıp 25 milyon euro

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuştu! ''Trabzonspor camiasına sesleniyorum...''Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuştu! ''Trabzonspor camiasına sesleniyorum...''

EKSTRA 50 MİLYON DAHA...

thumbs_b_c_0628e625d998e3bf4d13021ccbdfc7bb

Tüm bu sezonlar için Fenerbahçe cephesi bilet geliri, reklam geliri ve ürün satışları gibi kalemlerden de mahrum kaldı. Bu yüzden ekstra 50 milyon euro daha istiyor. Ayrıca kulübün TFF’deki bir çete tarafından küçük düşürülmesine, UEFA’nın da göz yumduğuna inanılıyor. UEFA’nın Türkiye’deki çetenin uzantıları tarafından aldatıldığı iddia ediliyor. Bu yüzden prestij kaybı yüzünden Fenerbahçe, UEFA’ya ekstra bir dava daha açacak.

(Fotospor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Vitor Pereira'ya olay sözler!Vitor Pereira'ya olay sözler!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Vitor Pereira'ya olay sözler!

Vitor Pereira'ya olay sözler!

Mesut Özil hakkında olay sözler!

Mesut Özil hakkında olay sözler!

Sumudica: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin

Sumudica: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Maç sonu ortalık karıştı!

Maç sonu ortalık karıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.