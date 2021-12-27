Son dakika: Fenerbahçe'den UEFA'ya 91 milyon Euro'luk dava geliyor!

Son dakika: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu hakkında verilen beraat kararlarının ardından gözler UEFA kanadına çevrildi. Fenerbahçe'nin geçmişte yaşanan bu olayların o yıllardaki kayıplarını tahsil etmek için UEFA'ya bir dava açabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

UEFA'DAN TALEP: 91 MİLYON EURO

TFF’den 25 milyon euro talep eden sarı-lacivertlilerin UEFA’dan talepleri ise ilk etapta 91 milyon Euro olacak. Sarı-lacivertliler, UEFA’nın kendilerini 3 Temmuz süreci nedeniyle 4 sezonda Avrupa Kupalarının dışında bıraktığına inanıyor. 4 sezon için toplamda 91 milyon euro’luk maddi dava açarak hak kayıplarının tazmin edilmesini istiyor.

2011-12 sezonu için maddi kayıp 32 milyon euro.

2012-13 sezonunda maddi kayıp 14 milyon euro.

2013-14 sezonu için maddi kayıp 20 milyon euro

2014-15 sezonu için maddi kayıp 25 milyon euro

EKSTRA 50 MİLYON DAHA...

Tüm bu sezonlar için Fenerbahçe cephesi bilet geliri, reklam geliri ve ürün satışları gibi kalemlerden de mahrum kaldı. Bu yüzden ekstra 50 milyon euro daha istiyor. Ayrıca kulübün TFF’deki bir çete tarafından küçük düşürülmesine, UEFA’nın da göz yumduğuna inanılıyor. UEFA’nın Türkiye’deki çetenin uzantıları tarafından aldatıldığı iddia ediliyor. Bu yüzden prestij kaybı yüzünden Fenerbahçe, UEFA’ya ekstra bir dava daha açacak.

(Fotospor)

