Son dakika: Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Trabzonspor'un yıldızı bedavaya gelebilir...

Son dakika transfer haberi! Bu sezon hedeflerinden uzak kalsa da son haftalarda gösterdiği performansla gelecek sezon için olumlu sinyaller veren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına başlandı. Sarı - lacivertliler, son yıllarda Süper Lig'e damgasını vuran yıldız futbolcu için harekete geçmesi Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.

Sarı - lacivertliler, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme için nabız yokladı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, bordo - mavili takımın başarılı futbolcusunun menajeriyle görüşme halinde.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nwakaeme; Fenerbahçe ile anlaşması halinde sarı - lacivertli kulüp, bonservis bedeli ödemeden Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katacak.

22 GOLE DİREKT ETKİ

Bu sezon ligde açık ara farkla lider bulunan Trabzonspor'da bu sezon 29 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

