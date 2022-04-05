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Son dakika: Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Trabzonspor'un yıldızı bedavaya gelebilir...

05.04.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe gelecek sezonun planlamasında hata yapmak istemezken, Süper Lig'e damgasını vurmuş yıldız ismin transferi için harekete geçti. Sarı - lacivertlilerin Trabzonspor'un hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin menajeriyle görüştüğü iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Trabzonspor'un yıldızı bedavaya gelebilir...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika transfer haberi! Bu sezon hedeflerinden uzak kalsa da son haftalarda gösterdiği performansla gelecek sezon için olumlu sinyaller veren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına başlandı. Sarı - lacivertliler, son yıllarda Süper Lig'e damgasını vuran yıldız futbolcu için harekete geçmesi Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.

PLAN: ANTHONY NWAKAEME

Nwakaeme

Sarı - lacivertliler, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme için nabız yokladı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

NWAKAEME

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, bordo - mavili takımın başarılı futbolcusunun menajeriyle görüşme halinde.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nwakaeme; Fenerbahçe ile anlaşması halinde sarı - lacivertli kulüp, bonservis bedeli ödemeden Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katacak.

22 GOLE DİREKT ETKİ

Bu sezon ligde açık ara farkla lider bulunan Trabzonspor'da bu sezon 29 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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