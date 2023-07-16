Son dakika: Fenerbahçe, gurbetçi yıldızı Türkiye'ye getiriyor! Tadic ve Becao'dan sonra sıra onda...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertliler, son olarak Dusan Tadic hamlesiyle dünya basınında ses getirmişti.

Birçok önemli futbolcuyu kadrosuna katan Kanarya'nın gündemindeki bir diğer isim ise ortaya çıktı.

SUAT SERDAR SÜRPRİZİ

Yerli kontenjanındaki alternatiflerini artırmak isteyen Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'de forma giyen gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ı kadrosuna katmak için önemli yol kat ettiği ifade edildi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Fotomaç'ın haberine göre takımı Bundesliga 2'ye düştüğü için ayrılmak isteyen Suat Serdar ile temasa geçen sarı - lacivertliler, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Haberde Fenerbahçe'nin Alman temsilcisiyle yapılan pazarlıklarda sona yaklaştığı ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin formasıyla 33 resmi maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.



