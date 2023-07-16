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Son dakika: Fenerbahçe, gurbetçi yıldızı Türkiye'ye getiriyor! Tadic ve Becao'dan sonra sıra onda...

16.07.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao'yu katan sarı - lacivertliler, bir transferi daha bitirmek üzere. Yerli kontenjanındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen Fenerbahçe'nin Suat Serdar transferinde sona yaklaştığı kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe, gurbetçi yıldızı Türkiye'ye getiriyor! Tadic ve Becao'dan sonra sıra onda...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertliler, son olarak Dusan Tadic hamlesiyle dünya basınında ses getirmişti.

Birçok önemli futbolcuyu kadrosuna katan Kanarya'nın gündemindeki bir diğer isim ise ortaya çıktı.

SUAT SERDAR SÜRPRİZİ

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Yerli kontenjanındaki alternatiflerini artırmak isteyen Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'de forma giyen gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ı kadrosuna katmak için önemli yol kat ettiği ifade edildi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

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Fotomaç'ın haberine göre takımı Bundesliga 2'ye düştüğü için ayrılmak isteyen Suat Serdar ile temasa geçen sarı - lacivertliler, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

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Haberde Fenerbahçe'nin Alman temsilcisiyle yapılan pazarlıklarda sona yaklaştığı ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin formasıyla 33 resmi maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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