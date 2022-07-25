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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan Başkan Ali Koç'a övgü! "Doğru hamleler yapılıyor"

25.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, tecrübeli hocası Jorge Jesus ile şampiyon olarak hasreti dindirmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev ile oynanacak olan rövanş mücadelesine hazırlanan Sarı-Lacivertliler'in eski başkanlardan Aziz Yıldırım yaptığı açıklamayla gündem oldu. Yıldırım açıklamasında yapılan hamleleri beğendiğini söylerken yeni kararını da açıkladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan Başkan Ali Koç'a övgü! "Doğru hamleler yapılıyor"

Bu sezon yaptığı takviyelerle yepyeni bir kadroyla sezona merhaba demeye hazırlanan Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertli ekipte uzun yıllar başkanlık görevini yürütmüş olan Aziz Yıldırım flaş bir karar aldı.

"MAÇLARA GELECEĞİM"

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Ali Koç'un göreve geldiği günden bu yana stadyuma gelmeyen ve maç izlemeyen Yıldırım, transferlere dair değerlendirmede bulunurken, "Bu sezon maçlara geleceğim" dedi.

"DOĞRU HAMLELER YAPILIYOR"

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Yaklaşık 20 sene kulüp başkanlığı yaptığı Fenerbahçe'yi takip ettiğini belirten Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe’yi takip ediyorum, takım gençleşiyor. Doğru hamleler yapıldığını görüyorum. Bu sezon maçlara geleceğim." ifadelerini kullandı.

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI!

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Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 Süper Lig sezonlarında toplam 6 kez şampiyonluk yaşamıştı. Ayrıca 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Arthur Zico önderliğinde tarihi bir başarı elde eden Sarı-lacivertliler, son 16 turda Sevilla'yı elemesine rağmen çeyrek finalde Chelsea'ye elenmişti.


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