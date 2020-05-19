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SON DAKİKA | Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.05.2020 13:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yapılan son testlerinin tamamının negatif çıktığını ve antrenmanların Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Futbol Takımı'na yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan KOVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." denildi.


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