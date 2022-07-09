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  4. Son dakika: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi tam imza atacakken şoke oldu! Transferde sürpriz gelişme...

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi tam imza atacakken şoke oldu! Transferde sürpriz gelişme...

09.07.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Transfer döneminin açılmasıyla birlikte adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi'nin Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile prensipte anlaşan ve imza için ülkeye giden Kosovalı golcünün transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonu Mallorca'da kiralık olarak geçiren futbolcunun transferi iptal oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi tam imza atacakken şoke oldu! Transferde sürpriz gelişme...
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Son dakika haberleri: Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilen Vedat Muriqi'nin İtalya Ligi Serie A takımlarından Lazio'dan ayrılacağı ifade edilmişti. Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekibi Real Mallorca'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla çıkışa geçen oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İMZA ATACAKKEN ŞOKE OLDU

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Lazio'da forma giyen ve Belçika Ligi takımı Club Brugge'ye imza atmak için ülkeye giden Vedat Muriqi'yi şoke eden bir olay meydana geldi.

TRANSFER SON ANDA İPTAL EDİLDİ

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Kosovalı golcünün resmi imzayıı atması beklenirken, transfer son anda iptal oldu.

BRUGGE VAZGEÇTİ

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Belçika ekibinin, sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçmesine rağmen 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçtiği ifade edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

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Bu gelişmenin ardından Vedat Muriqi'nin, Lazio'ya dönmesi ve transfer için diğer seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncunun transferi için yeniden devreye gireceği iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Vedat Muriqi fenerbahçe galatasaray lazio
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