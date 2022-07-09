Son dakika: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi tam imza atacakken şoke oldu! Transferde sürpriz gelişme...

Son dakika haberleri: Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilen Vedat Muriqi'nin İtalya Ligi Serie A takımlarından Lazio'dan ayrılacağı ifade edilmişti. Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekibi Real Mallorca'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla çıkışa geçen oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İMZA ATACAKKEN ŞOKE OLDU

Lazio'da forma giyen ve Belçika Ligi takımı Club Brugge'ye imza atmak için ülkeye giden Vedat Muriqi'yi şoke eden bir olay meydana geldi.

TRANSFER SON ANDA İPTAL EDİLDİ

Kosovalı golcünün resmi imzayıı atması beklenirken, transfer son anda iptal oldu.

BRUGGE VAZGEÇTİ

Belçika ekibinin, sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçmesine rağmen 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçtiği ifade edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

Bu gelişmenin ardından Vedat Muriqi'nin, Lazio'ya dönmesi ve transfer için diğer seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncunun transferi için yeniden devreye gireceği iddia edildi.



