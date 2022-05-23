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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 1 yıllık imzayı attı

23.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu çözüldü. İsmail Kartal'ın vedasının ardından önümüzdeki sezon yeni hocanın kim olacağı büyük merak konusu olmuştu. Başkan Ali Koç'un görüştüğü isimlerin arasında favori konumda olan Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın yeni hocası oldu. Fenerbahçeli taraftarların da çok istediği tecrübeli isim önümüzdeki yıl sarı-lacivertli takımın başarısı için çalışacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 1 yıllık imzayı attı

Son dakika haberleri... Ve mutlu son! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Ali Koç'un çok istediği Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı. Brezilya Ligi takımlarının da çok istediği tecrübeli çalıştırıcı kararını verdi ve Fenerbahçe'ye 1 yıllığına imzayı attı.

TRANSFER LİSTESİ VERDİ!

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Jorge Jesus göreve çok hızlı başladı. Ekibiyle bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, başkan Ali Koç'a bir rapor sundu. Önümüzdeki sezon istediği oyuncuları belirleyen Jorge Jesus, bir an önce bu transferlerin yapılması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL'A GELİYOR

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15-20 Haziran haftası sezonu açmayı planlayan tecrübeli teknik adamın, 19-20 Temmuz’da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına kadar hazır bir kadro istediği vurgulandı. Jesus’un en kısa sürede İstanbul’a geleceği belirtildi. Deneyimli hocanın, teknik ekibi ve ailesiyle beraber İstanbul’da olacağı bildirildi.

GÖZLER FORVETTE

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Jorge Jesus’un Fenerbahçe’deki ilk transfer çalışması forvet hattı üzerine olacak. Jesus’un sarı-lacivertli takımı izleyip bazı raporlar çıkardığı ve hücum bölgesine takviye istediği öğrenildi.

Hatta Jesus ve ekibinin, forvetlerden oluşan bir listeyi de transfer raporunun içine eklediği aktarıldı. Öte yandan Portekiz basınında, Benfica’dan ayrılacak olan Haris Seferovic’in Fenerbahçe’nin listesinde olduğu öne sürüldü. (Milliyet)


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