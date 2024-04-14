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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe öldü öldü dirildi! Edin Dzeko'nun tarihe geçtiği maçta Sarı-Lacivertliler Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek mağlup etti

SON DAKİKA: Fenerbahçe öldü öldü dirildi! Edin Dzeko'nun tarihe geçtiği maçta Sarı-Lacivertliler Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2024 20:59
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Son dakika: Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. İlk yarıyı rakibi karşısında 1-0 yenik durumda tamamlayan Sarı-Lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 üstünlükle tamamlayarak 3 puanın sahibi oldu. Öte yandan takımının beraberlik golünü kaydeden Edin Dzeko attığı bu golle Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe öldü öldü dirildi! Edin Dzeko'nun tarihe geçtiği maçta Sarı-Lacivertliler Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek mağlup etti
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Oldukça yüksek tempoda geçen mücadele Sarı-Lacivertliler geriden gelerek karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken 3 puanı hanesine yazdırdı ve derin bir nefes aldı.

KRUNIC NET FIRSATTAN FAYDALANAMADI

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Karşılaşmanın 31. dakikasında Krunic kaleci Sirigu ile karşı karşıya kaldı. Krunic sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Sirigu topu çıkardı.

İNANILMAZ KURTARIŞ...

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Gelişen Karagümrük atağında ceza sahasına giren Güven Yalçın, topu sola çekerek kaleci Livakovic'i çalımlamak istedi ancak Livakovic topa sağ ayağıyla dokunarak golü önledi.

Güven Yalçın Livakovic'i çalımlamaya çalışınca olanlar oldu! Güven Yalçın Livakovic'i çalımlamaya çalışınca olanlar oldu!

GOL PERDESİ AÇILDI

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İlk yarının uzatma dakikalarında Karagümrük rakibi karşısında öne geçti. Ceza sahası içinde bulunan Can Keleş, Mendes'in pasında gelişine vurdu, kaleci Livakovic'ten seken top yakın köşeden ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

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Karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. Sarı-Lacivertliler'in golcüsü Edin Dzeko ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımına beraberliği getirdi.

DZEKO TARİHE GEÇTİ

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Süper Lig'de bu karşılaşma öncesi 19 gol atan ve krallık yarışında 18 gollü Mauro Icardi'nin önünde zirvede yer alan Dzeko, rakip fileleri havalandırarak, kulüp tarihinde bir sezonda 20 gole ulaşan 5. yabancı oyuncu olarak tarihe geçti.

Daha önce 20 gole ulaşan isimler Enner Valencia, Alex de Souza, Pierre Van Hooijdonk ve Elvir Boliç'ti. Ligde son olarak 4-2 kazanılan Adana Demirspor mücadelesinde golünü atan 39 yaşındaki forvet, Konferans Ligi'nde 3-2 (d) kaybedilen Olympiakos karşılaşmasını ise boş geçmişti.

PENALTI VE GOL!

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İkinci yarıya bambaşka bir futbolla başlayan Fenerbahçe'de kazanılan penaltı vuruşu sonrasın topun başına oyuna sonradan giren Michy Batshuayi geçerken, golcü isim hata yapmadı ve 57. dakikada takımın 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

KARAGÜMRÜK 9 KİŞİ KALDI!

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Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes, Fred'e yönelik müdahalesinin ardından kırmızı kart gördü. 90+7. dakikada ise Eysseric hakemi aldatmaya yönelik hareketten gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Portekizli VAR hakemi Andre Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'nu incelemeye çağırdı. İnceleme sonrası Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı iptal oldu.

SERDAR AZİZ YAKLAŞIK 1 AY SONRA DÖNDÜ

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Fenerbahçe’de son olarak 17 Mart 2024 tarihinde Trabzonspor’a karşı oynayan ve ardından sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, Fatih Karagümrük karşısında sahalara geri döndü. Sakatlığı dolayısıyla ligdeki Adana Demirspor ve Avrupa Konferans Ligi’ndeki Olympiacos maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, Fatih Karagümrük karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

SERDAR AZİZ-ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TANDEMİ LİGDE İLK KEZ

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın Fatih Karagümrük karşısında stoper pozisyonundaki tercihleri Serdar Aziz ve Çağlar Söyüncü oldu. Alexander Djiku’nun tam hazır olmaması, Jayden Oosterwolde’nin ameliyat olması nedeniyle sezonu kapatması ve Olympiacos karşısında sakatlanarak kenara gelen ancak önemli bir durumu olmamasına rağmen riske edilmeyen Rodrigo Becao’nun yokluğunda Kartal’ın elinde 3 as stoperi kaldı.

Kartal, Leonardo Bonucci’yi yedek kulübesinde karşılaşmaya başlatırken, ilk 11’de Çağlar Söyüncü ve Serdar Aziz’e şans verdi. Bu ikili, Süper Lig’de ilk kez bir maçta yan yana oynadı. Söyüncü-Aziz ikilisi daha önce Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK’ya oynanan karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde birlikte stoper pozisyonunda görev almıştı.

YABANCI VAR HAKEMİ GÖREV ALDI

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 12 Nisan tarihinde yapılan açıklamada Süper Lig'in 32’nci haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceği duyurulmuştu. Dün oynanan MKE Ankaragücü ??" Gaziantep FK maçında başlayan uygulama, Fatih Karagümrük ??" Fenerbahçe maçında devam etti. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Portekizli hakem Andre Narciso oturdu.

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