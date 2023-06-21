Son dakika: Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı bu görüşmedeydi! Ali Koç - Arda Güler buluşması sona erdi! Dikkat çeken detay...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve yeni sezona odaklanan Fenerbahçe'de gözler Arda Güler'e çevrilmişti. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu.
Barcelona, Ajax, Borussia Dortmund, Roma, PSG ve Arsenal gibi dev kulüplerin radarında olan Arda Güler ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir görüşme gerçekleştirdi.
A Spor'un haberine göre 3 saat süren toplantının ardından Arda Güler, babasıyla birlikte kulüp binasından ayrıldı.
Henüz net bir karara varılmadığının altı çizilirken, 18 yaşındaki futbolcunun neşesinin oldukça yerinde olduğu kaydedildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.