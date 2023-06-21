SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı bu görüşmedeydi! Ali Koç - Arda Güler buluşması sona erdi! Dikkat çeken detay...

Son dakika: Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı bu görüşmedeydi! Ali Koç - Arda Güler buluşması sona erdi! Dikkat çeken detay...

21.06.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen ve Avrupa kulüplerin gözdesi oyuncularını elde tutmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla birçok kulübün radarında yer alan Arda Güler'in geleceği, sarı - lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Başkan Ali Koç ile Arda Güler arasında yapılan görüşme sona erdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve yeni sezona odaklanan Fenerbahçe'de gözler Arda Güler'e çevrilmişti. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu.

BAŞKAN ALİ KOÇ GÖRÜŞTÜ

AA-20221112-29422142-29422141-FENERBAHCE_BITEXEN_GIRESUNSPOR

Barcelona, Ajax, Borussia Dortmund, Roma, PSG ve Arsenal gibi dev kulüplerin radarında olan Arda Güler ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir görüşme gerçekleştirdi.

ARDA, BABASIYLA GELDİ

2022-11-03T203813Z_90385028_UP1EIB31LBOJP_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-DYK-FEN-REPORT

A Spor'un haberine göre 3 saat süren toplantının ardından Arda Güler, babasıyla birlikte kulüp binasından ayrıldı.

'NEŞESİ YERİNDE'

3e32f715-3a39-4a6e-b71a-c3b3685b4498

Henüz net bir karara varılmadığının altı çizilirken, 18 yaşındaki futbolcunun neşesinin oldukça yerinde olduğu kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Dzeko transferini bitirdi!Fenerbahçe, Dzeko transferini bitirdi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Arda Güler son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto yaşında ak spor tot n dakika haberleri spor to da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Mostafa Mohamed hakkında olay karar

Mostafa Mohamed hakkında olay karar

Trabzonspor'un yıldızları Galatasaray'a! Teklif...

Trabzonspor'un yıldızları Galatasaray'a! Teklif...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.