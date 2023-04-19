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Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Başakşehir maçı sonrasında olay sözler! 'Daha önce de söylemiştim!', 'Sportif gerçeklik yok!'

19.04.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 30. dakikadan 88. dakikaya kadar 1-0 geride götürdüğü karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu. Galibiyet sonrasında büyük bir sevinç yaşayan teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Başakşehir maçı sonrasında olay sözler! 'Daha önce de söylemiştim!', 'Sportif gerçeklik yok!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 88. ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro'nun attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmada öne geçtikten sonra büyük bir sevinç yaşadı.

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Oldukça keyifli bir görüntü sergileyen Portekizli çalıştırıcı, mücadele sonrasında ise olay yaratan ifadeler kullandı.

Maç sonunda çıktığı röportajda konuşan Jesus'un sözleri şu şekilde;

"BAZI ANLARDA SPORTİF GERÇEKLİK YOK!"

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"Maçı kalitemiz, fizik kondisyonumuz ve duygusal kapasitemizle kazandık. Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştim ancak biz sonuna kadar savaşacağız."

"ŞAMPİYON TAKIM MANTALİTESİ"

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"Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti."

"RAKİBİ CEZA SAHASINA GÖMDÜK"

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"Son yarım saatteki oyun da hoşuma gitti. Son yarım saatte rakibi ceza sahasına gömdük. Pedro için de iki gol iyi oldu. Sezonun son bölümünde daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum."

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