Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Başakşehir maçı sonrasında olay sözler! 'Daha önce de söylemiştim!', 'Sportif gerçeklik yok!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 88. ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro'nun attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmada öne geçtikten sonra büyük bir sevinç yaşadı.

Oldukça keyifli bir görüntü sergileyen Portekizli çalıştırıcı, mücadele sonrasında ise olay yaratan ifadeler kullandı.

Maç sonunda çıktığı röportajda konuşan Jesus'un sözleri şu şekilde;

"BAZI ANLARDA SPORTİF GERÇEKLİK YOK!"

"Maçı kalitemiz, fizik kondisyonumuz ve duygusal kapasitemizle kazandık. Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştim ancak biz sonuna kadar savaşacağız."

"ŞAMPİYON TAKIM MANTALİTESİ"

"Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti."

"RAKİBİ CEZA SAHASINA GÖMDÜK"

"Son yarım saatteki oyun da hoşuma gitti. Son yarım saatte rakibi ceza sahasına gömdük. Pedro için de iki gol iyi oldu. Sezonun son bölümünde daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum."

