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F.Bahçe'den yılın transferi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

Oyuncu satışından kasasına 25 milyon Euro koyan Fenerbahçe, imzaları atmak için geri sayıma geçti. Fenerbahçe’de listenin başında Başakşehir'in yıldızı Edin Visca var. İlk öneri para+takas teklifi...

F.Bahçe'den yılın transferi!

Fenerbahçe taraftarının; sosyal medya paylaşımlarında ve çıkan haberlerin altına yazdıkları yorumlarda takımda en fazla görmek istediği isimlerden biri olan Edin Visca için resmi adımlar atılıyor.

Fenerbahçe, Visca'nın menajerleriyle irtibata geçti. Visca’nın böyle bir teklif karşısında ne düşüneceğini öğrenmek isteyen yönetimin olumlu yanıt aldığı ve Başakşehir’in kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.

Geçen sezonun başında Arabistan’dan gelen 6 milyon Dolar’lık teklifi reddeden İstanbul ekibinin, Fenerbahçe’nin önerisine vereceği cevap merak konusu... Ancak Visca’nın artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor olması Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor.

İLK ÖNERİ TAKAS
Fenerbahçe, Edin Visca için Başakşehir’e 3 milyon Euro bonservis ve Turuncu-Lacivertliler’in şu an arayışta olduğu sol bek için de İsmail Köybaşı’nın bonservisini önerme hazırlığında olduğu kaydedildi. Süper Lig’in son yıllardaki en istikrarlı isimlerinden biri olan Visca, her iki kanadın yanı sıra sağ bek mevkiinde de başarıyla görev yapabiliyor. (Fanatik)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Edin Visca başakşehir ismail köybaşı

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