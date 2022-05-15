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Son dakika: Fenerbahçe, Volkan Demirel'in Karagümrük'üne takıldı!

15.05.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Bu sezon Kadıköy'deki son maçına çıkan sarı - lacivertli takım için taraftarlar, Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım doldurdu. Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, bu kez rakip takım teknik direktörü olarak Kadıköy'e geldi. Karşılıklı pozisyonlar, kaçan goller ve hakem kararlarının damga vurduğu maçta kazanan çıkmadı.

Son dakika: Fenerbahçe, Volkan Demirel'in Karagümrük'üne takıldı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçın 90 dakikası nefes kesti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini kapmak, Karagümrük ise ligi üst sıralarda bitirmek için sahaya çıktı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

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Bu sonucun ardından 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, puanını 70 yaptı ve ikinciliğini sürdürdü. 6 maçtır yenilmeyen Karagümrük ise 57 puanla 8. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, ligin son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Karagümrük ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederek sezonu kapatacak.

VOLKAN DEMİREL, KADIKÖY'E RAKİP OLARAK GELDİ

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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Kadıköy'deki maçta saha kenarında yer aldı.

Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar görev yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.

İSMAİL KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbi maçına göre biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'i oynatan Kartal, geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz'i de Filip Novak'ın yerine sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde İrfan Can Kahveci'ye görev verdi. Hücumun kanatlarında Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında da Serdar Dursun'a oynattı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde forma bekledi.

SZALAI KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı, beklenenden önce kadroda yer aldı.

Szalai, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler müsabakada forma giyemedi.

KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, saatler öncesinden stat çevresinde toplanırken, maç öncesinde takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

ALTAY BAYINDIR'IN 100. MAÇI

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Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında "Dalya" dedi. Sarı-lacivertli takımın 24 yaşındaki kalecisi, tüm kulvarlarda 100. resmi maçını Fatih Karagümrük karşısında oynadı.

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Spor Toto Süper Lig İsmail Kartal Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük son dakika haberi
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