SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Mert Hakan Yandaş 15 dakika sahada kalabildi

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Mert Hakan Yandaş 15 dakika sahada kalabildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2024 22:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında U.S Gilloise karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşmanın son bölümünde üzücü bir sakatlık yaşandı. Oyuna 75. dakikada dahil olan Mert Hakan Yandaş 15 dakika sahada kalabilirken oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Konferans Ligi son 16 rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında U.S Gilloise ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden temsilcimiz rövanş maçında rakibine 1-0 mağlup olsa da tur biletini kapan taraf oldu.

Karşılaşmanın son bölümünde Sarı-Lacivertliler adına üzücü bir gelişme yaşandı.

15 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

9268a33fc95840ad81e98b44ae75659f

Maçın 75. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş sakatlanarak oyuna girmesinden 15 dakika sonra kenara gelmek zorunda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR

4a132d74-3bab-49b0-961e-fb3ad783fb7f

Sarı-Lacivertliler pazar günü zorlu mücadelede deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finalde!Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finalde!
G.Saray'a müjdeli haber antrenmanda geldi!G.Saray'a müjdeli haber antrenmanda geldi!
Scoutium, Türkgücü München ile Almanya'daki ilk iş birliğini gerçekleştirdiScoutium, Türkgücü München ile Almanya'daki ilk iş birliğini gerçekleştirdi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Mert Hakan Yandaş Derbi son dakika fenerbahçe UEFA s lig ak fenerbahçe sahası maçın
En Çok Okunan Haberler
ABD ile İsrail arasında kriz! "Muz cumhuriyeti değiliz"

ABD ile İsrail arasında kriz! "Muz cumhuriyeti değiliz"

8 gündür aranıyordu! Cansız bedeni ormanda ağaca asılı halde bulundu

8 gündür aranıyordu! Cansız bedeni ormanda ağaca asılı halde bulundu

G.Saray'a müjdeli haber antrenmanda geldi!

G.Saray'a müjdeli haber antrenmanda geldi!

Rus güzel Arda Güler'in gol atacağını saatler önce paylaşmış!

Rus güzel Arda Güler'in gol atacağını saatler önce paylaşmış!

Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığını resmen açıkladı!

Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığını resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.