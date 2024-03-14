SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Mert Hakan Yandaş 15 dakika sahada kalabildi

UEFA Konferans Ligi son 16 rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında U.S Gilloise ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden temsilcimiz rövanş maçında rakibine 1-0 mağlup olsa da tur biletini kapan taraf oldu.
Karşılaşmanın son bölümünde Sarı-Lacivertliler adına üzücü bir gelişme yaşandı.
Maçın 75. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş sakatlanarak oyuna girmesinden 15 dakika sonra kenara gelmek zorunda kaldı.
Sarı-Lacivertliler pazar günü zorlu mücadelede deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.