SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık şoku! Mert Hakan Yandaş 15 dakika sahada kalabildi

UEFA Konferans Ligi son 16 rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında U.S Gilloise ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden temsilcimiz rövanş maçında rakibine 1-0 mağlup olsa da tur biletini kapan taraf oldu.

Karşılaşmanın son bölümünde Sarı-Lacivertliler adına üzücü bir gelişme yaşandı.

15 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Maçın 75. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş sakatlanarak oyuna girmesinden 15 dakika sonra kenara gelmek zorunda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR

Sarı-Lacivertliler pazar günü zorlu mücadelede deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.





