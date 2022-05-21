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Son dakika: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı!

21.05.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftası büyük bir mücadeleye sahne oldu. Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın 90 dakikası nefes kesti. Özellikle ikinci yarısında peş peşe gollerin geldiği karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertliler, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Son dakika: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyordu. Büyük tempoda oynanan mücadelede her iki takım da karşılıklı olarak birçok pozisyona girdi. Bir kırmızı kartın çıktığı ve son 14 dakikada peş peşe gollerin geldiği müsabakada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 32. dakikada Serdar Dursun, 57. dakikada Serdar Aziz, 75. dakikada İrfan Can Kahveci ile 77. ve 89. dakikalarda Enner Valencia kaydetti.

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Yeni Malatyaspor'da Barış Başdaş, 23. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 73'e yükseltti ve sezonu 2. sırada tamamladı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada sezonu kapattı.

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİNİ KAPTI

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Sezonu şampiyon Trabzonspor'un ardında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynamaya hak kazandı.

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TRİBÜNLER BOŞ KALDI

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Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maç biletlerinin satışa sunulmasıyla taraftarlar karşılaşmaya kısmen ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda 7 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kaldı.

MALATYA'NIN SÜPER LİG'DEKİ SON MAÇI

Malatya ekibinin bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bir sezon sonra topladığı 47 puanla ligi 5'inci sırada tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı. 2'nci Tur'da Slovenya temsilcisi Olimpija'yı eleyen ekip, 3'üncü Tur'da Partizan'ı evinde 1-0 yenmesine rağmen Sırbistan'da 3-1 kaybettiği için gruplara kalamadan elenmişti.

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