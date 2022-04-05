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Son dakika: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den Galatasaray'a olay sözler!

05.04.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Nefesler tutuldu, tüm Türkiye'nin beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi! Dev maç öncesinde sarı - lacivertli ekibin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaptığı açıklamalarla Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. FBTV'ye konuşan Kahveci, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Galatasaray'ın da kendisini istediğini belirtti.

Son dakika: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den Galatasaray'a olay sözler!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sarı - lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci dev karşılaşma öncesinde taraftarlarına mesaj verirken, Galatasaray'a da gönderme de bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçta aldığı 6 galibiyetle taraftarının beğenisini toplayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DERBİ HAVASINA GİRİYORUZ"

İrfan Can Kahveci

Hafta sonu oynanacak olan derbi maçının hazırlıklarını değerlendirerek sözlerine başlayan İrfan Can Kahveci, "Hazırlıklar güzel gidiyor, moralliyiz. Bir günlük iznin ardından bugün güzel bir antrenman yaptık. Yarın daha da tempomuzu artıracağız. Genel anlamda hazırlıkların iyi gittiğini söyleyebilirim. Derbi havasına giriyoruz. Daha önceki maçlardan gelen bir seriyle moraller de yerinde. Herkesin yüzü gülüyor. Güzel bir ortam var. İnşallah en güzel şekilde hazırlanacağız." dedi.

"HERKESİN ÖZ GÜVENİ ARTTI"

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Son 7 maçta yakalanan galibiyet serisine değinen milli futbolcu, "Maç kazandıktan sonra, o seriyi yakaladıktan sonra gerisi geliyor. Takım daha da moralleniyor, oyuncuların performansı da artıyor. Zaten galibiyetler peşi sıra geldiğinde takım, daha çok takım havasına girmiş oluyor. Daha güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyleyebilirim. Moraller yüksek olduğunda özgüven de artıyor. Taraftarımız da bu galibiyet serisinden sonra bizimle beraber ve onlardan aldığımız güçle herkesin öz güveni artmış durumda. Bu seriler tabii ki takım için çok önemli, inşallah serileri devam ettiririz." şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ SİTEMLERİNDE HAKLI"

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Son dönemde artan taraftar desteğiyle birlikte takımdaki öz güvenin de yükseldiğine işaret eden İrfan Can, "Taraftarlarımız bazen sitemlerinde haklılar çünkü bizden daha çok şey bekliyorlar. Bizden daha iyi, daha çok performans bekledikleri için haklılar, hiçbir zaman bir şey diyemem. Seriye başladığımız zaman onların gücüyle daha da iyi performans sergiliyoruz. Onlar arkamızda durduğu sürece, yanımızda olduğu müddetçe biz bu seriyi devam ettiririz." dedi.

"YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEK İSTİYORUM"

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Taraftarın kendisinden çok şey beklediğinin farkında olduğunu dile getiren Kahveci, "Taraftarımızın benden beklentisi çok yüksek olduğu için bazen sitem edebiliyorlar, onların da bu hakkı tabii ki. Çünkü büyük bir bonservis ödenerek alındım, yetenekli bir oyuncuyum, onların beklentisi çok yüksek benden. Tabii bu süreçte biraz şansızlıklar da yaşadım. Ama hiçbir zaman pes etmeden çalışmaya devam ettim. Çünkü onların yüzünü güldürmek istiyorum. Benim performansım arttığı zaman hem onların yüzü hem de benim yüzüm gülüyor. Aynı şekilde özgüvenim de daha çok oluyor. Elimden geldiğince çok çalışıyorum. Her şeyime dikkat ediyorum; beslenmeme, uyku düzenime… Ayrıca ekstra çalışmalarıma da dikkat ediyorum çünkü bu sakatlıklar benim için iyi oldu diyebilirim çünkü daha iyi yaşamayı, daha iyi çalışmayı, ne zaman ne yapabileceğimi öğrendim diyebilirim. Aslında hepsi bir tecrübe. Bundan sonraki süreçte de elimden geldiğince takımıma katkı sağlamak istiyorum ki benden beklentinin farkındayım. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

"YÜZDE 50'DEYİM"

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Potansiyelini tam anlamıyla yansıtamadığını ancak bu yönde çalıştığını ifade eden Kahveci, "Potansiyelimin şu anda %50’sini yansıtabiliyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi inşallah %100’ümle, potansiyelimi daha öne çıkaracak şekilde devam ederim." derken sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İLK YARIDA GÜZEL BİR GALİBİYET ALMIŞTIK"

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"Derbi tabii ki özel bir karşılaşma ama her zamanki gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. Ligin ilk yarısında da derbi oynadık, oradan da güzel bir galibiyetle dönmüştük. Temennimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılmak."

"YENECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

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Galatasaray’a oranla Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasının çok daha üst seviyelerde olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Şu an baktığımızda rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var. Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maça konsantre olacağız, bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi de düşünüyorum çünkü bizim kadro kalitemizin onlara göre daha üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. İnşallah yeneriz." dedi.

"TRANSFER DÖNEMİNDEN DOLAYI KONUŞMALAR VAR"

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Fenerbahçe - Galatasaray maçının dünyanın en büyük derbilerinden biri olduğunu belirten İrfan Can Kahveci, "Takım içinde de konuşmaya başladık. Aslında Kayseri maçından önce bile konuşulmaya başlandı. Ama tabii Kayseri maçına odaklanmıştık. Şimdi derbi konuşmalarına devam ediyoruz. Özellikle Mert’le bizim Galatasaray’la olan transfer döneminden dolayı ikimizin arasında olan konuşmalar da var. Yabancı oyuncular da bilincindeler. İlk devre de beraberdik. Onlar da nasıl bir derbi olduğunu biliyorlar. Dünyanın en büyük derbilerinden biri; Fenerbahçe-Galatasaray maçı. O nedenle herkes bilincinde." diye konuştu.

"HOCAMIZIN YÜZÜ GÜLÜYOR"

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İrfan Can Kahveci sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Hoca zaten hep bizimle birebir konuşuyor. Derbi için de konuşuruz. O da mutlu. Derbi havasına girdi. Seri olduğu için de yüzü gülüyor. İnşallah böyle devam ederiz. Hoca ile güzel bir iletişimimiz var. O zaten Fenerbahçe’nin içinden gelen bir insan. Her zaman nasıl daha iyi olabilirizi konuşuyoruz. Takımla yaptığı toplantılarda, analizlerde bunu gösteriyor. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"DAHA ÇOK GOL VE ASİST DENEYECEĞİM"

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"Alanya ve Kayseri maçlarını farklı kazandık. Ligin ilk devresinde böyle farklı galibiyetlerimiz yoktu. Performanslar arttı, öz güven yerine geldi. İlk devrede de böyle skorlar bulabilirdik ama bazen düşüşler olabiliyor. Herkesin performansı arttı, özgüveni yerine geldi. Böyle skorları daha çok bulabileceğimizi düşünüyorum. Goller inşallah devam eder. Daha fazla da olabilirdi ama sakatlıklar, oynayamadığım maçlar oldu. Konya maçındaki golüm de güzeldi ama Kayseri maçındaki golüm bu sezonki gollerim içinde en güzeli diyebilirim. Golden çok asistten daha fazla keyif alıyorum. Daha çok asist ve gol atmayı deneyeceğim. Bunun için de çalışıyorum. İnşallah devamı gelir."

"ÇIKABİLDİĞİMİZ KADAR ÜSTE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

"Derbi tabii önemli ama bizim için her maç önemli. Bizim amacımız bundan sonraki her maçı kazanmak tabii ki ve çıkabildiğimiz kadar üst sıralara çıkmak."

"KARDEŞİMİZ İDRAK EDEMEMİŞ OLABİLİR"

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"Kayserispor karşısındaki golümü hem eşime hem de inşallah doğacak çocuğuma armağan ettim. Kayseri’de küçük kardeşimiz topu vermedi. Aslında suç onda değil, onu o psikolojiye sokan insanlarda. Sonuçta ben sevincimi yapıp topu geri vereceğim ona. Kardeşimiz küçük olduğu için idrak edemiyor olabilir, suçu aslında onun etrafındaki insanlarda buluyorum. Sonrasında soyunma odasında arkadaşlarımla sevinci yaptık."

"O STATTAN KİMSE ÇIKAMAZ..."

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"Taraftarlarımızdan beklentim maç bitene kadar bize destek olsunlar. Sonuna kadar yanımızda olsunlar. Zaten öyle olduğunda bizi stadımızda yenecek takım yok. Diğer takımlarda oynarken de Şükrü Saracoğlu’na geldiğimde o büyülü havasını hissediyorum. Taraftarlarımız yanımızda olduğu sürece o stattan kimse çıkamaz."

"DIŞARIDAN İZLEMEK DAHA HEYECANLI"

"Derbiyi aslında dışarıdan izlemek daha heyecanlı. İçindeyken tabii o heyecanı yaşayamıyorsun. Heyecanı yaşıyorsun ama daha az heyecanlı oluyorsun. Çünkü oynuyorsun ve senin kontrolün altında. Ama küçüklükten beri dışarıdan izlediğim için o derbiler izlerken daha heyecanlı oluyor."

"BÜTÜN AİLEM MAÇA GELECEK"

"Kayseri maçında güzel bir gol attım inşallah derbide de atarım. Yapamadığım sevinci de belki bizim stat da yaparım. Maça bütün ailem gelecek."

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