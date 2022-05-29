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Son dakika: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den rakiplere gönderme!

29.05.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, sezonun bitimiyle beraber açıklamalarda bulundu. Kahveci, gelecek sezon için iddialı konuştu ve rakiplerine gözdağı verdi.

Son dakika: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den rakiplere gönderme!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından saha içindeki liderlik rolünü tek başına üstlenen İrfan Can Kahveci, sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINDA..."

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Gelecek sezon için şimdiden iddialı konuşan İrfan Can, "Sezonun ilk yarısında iyi değildik, ancak sonrasında gerçek kimliğimize kavuştuk. Başkanımız Ali Koç'un da dediği gibi Cumhuriyetimiz'in 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz. Artık yeni dönemde sorumluluğumuz daha da artmış durumda ve tek amacımız, taraftarlarımızı ve camiamızı alacağımız kupalarla mutlu etmek olacak" diye konuştu.

"ÇİFTE KUPA YAPACAĞIZ"

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"Bu takımın bir parçası olarak elimden gelenin en iyisini yine yapmaya devam edeceğim" diyen yıldız futbolcu, "Uzun zamandır kupalara ve Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz. Elemeleri geçerek, mutlaka Devler Ligi'nde gruplarda olmak istiyoruz. Türkiye'de de sadece Süper Lig 'de değil, Türkiye Kupası'nda da zirvenin sahibi olmayı hedefliyoruz" yorumunu yaptı.

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