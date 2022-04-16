Son dakika: Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı! 'Tarihi şampiyonluk...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0- mağlup eden Fenerbahçe, taraftarlarını sevince boğdu. Sarı - lacivertliler, son 9 maçının 8'inden galibiyetle ayrılarak büyük bir çıkışa imza attı. Lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e düşüren Fenerbahçe'de taraftarlar, şampiyonluk için sosyal medyada "Acaba?" dedi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın görevi devralmasının ardından performansında büyük artış görülen Fenerbahçe'de taraftarlar yakalanan yükselişin sevincini yaşarken bir yandan da kalan haftaları düşünmeye başladılar.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Fenerbahçeli taraftarlar, ligin bitimine 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkını 5'e indiren takımları için 'tarihi şampiyonluk' hesapları yapıyor. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte cevabı...

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemesi için Süper Lig'de 73 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'un kalan 5 haftada en fazla 3 puan alması ve sarı - lacivertlilerin tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Yani Fenerbahçe, oynayacağı 5 maçtaki 15 puanın hepsini kazanmak zorunda.

FENERBAHÇE'NİN KALAN 5 MAÇI

Çaykur Rizespor (D)

Gaziantep FK

Beşiktaş (D)

Karagümrük

Yeni Malatyaspor (D)

TRABZONSPOR'UN KALAN 5 MAÇI

Adana Demirspor (D)

Antalyaspor

Hatayspor (D)

Altay

Başakşehir (D)



