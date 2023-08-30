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Son dakika: Fenerbahçeli yıldız futbolcu, Premier Lig' gidiyor! Bonservisi belli oldu...

30.08.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise tur kapısını aralayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına serbest statüde bulunan Alfredo Morelos'u katmaya hazırlanan sarı - lacivertlilerde Michy Batshuayi'nin de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak olan Fenerbahçe'de transfer için büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Son dönemde kadrosuna kattığı önemli isimler ve yaptığı yüksek bedelli satışlarla dikkat çeken Kanarya'da yıldız bir futbolcu daha veda hazırlığında...

MORELOS, İSTANBUL'A GELDİ

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İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan yıldız golcü Alfredo Morelos'u İstanbul'a getiren ve sağlık kontrolünden geçiren Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı isim de ortaya çıktı.

PREMIER LİG EKİBİ ANLAŞMAYA VARDI

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A Spor'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Michy Batshuayi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. İngiliz temsilcisinin sarı - lacivertliler ile 6.5 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştığı belirtildi.

İNGİLTERE'YE GİDİYOR

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Öte yandan Nottingham Forest'ın Belçikalı golcüyü sağlık kontrolü ve görüşmeler için İngiltere'ye davet ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan ve 38 maça çıkan 29 yaşındaki Batshuayi, 22 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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