SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Flaş iddia ! Yabancı sınırı kalkıyor mu?

Son dakika: Flaş iddia ! Yabancı sınırı kalkıyor mu?

16.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Bu yıl Süper Lig'e yükselen başkent ekibi Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca yaptığı açıklamada yabancı sınırına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada yeni yönetim ile beraber yabancı sınırının kalkacağını iddia etti. İşte detaylar...

Son dakika: Flaş iddia ! Yabancı sınırı kalkıyor mu?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yabancı sınırının kalkabileceğini iddia etti. TRT Spor'a konuşan Koca, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yabancı konusunda yaşanan tartışmaları aktardı.

Koca, kendisinin yabancı sayısının 12'ye 11'e düşürülmesini ama ilk 11'deki sınırlamanın kalkmasını savunduğunu söyledi. Koca, bu düşüncesine Mehmet Büyükekşi'nin de sıcak baktığını söyledi.

lkjnlkn

BÜYÜKEKŞİ'NİN DE GÜNDEMİNDE!

Koca, Mehmet Büyükekşi'nin "Konuyu arkadaşlarımla görüşeceğim" dediğini anlattı. Koca, Türkiye'de kulüplerin ilk 11'de altyapıdan gelmiş oyuncu oynatma olanağı bulunmadığını savunarak, "5-10 yıllık planlar yapılmadan yabancı kısıtlaması doğru değil" ifadelerini kullandı.

"SINIR KOYMAK DOĞRU DEĞİL"

Ayrıca Koca yaptığı açıklamada son 25 yılın bedelini biz ödeyemeyiz derken kulüplerin de bu düşüncede olduğunu vurguladı. Koca, "Kadroda bulunacak tüm yabancıların oynaması konusunda fikir birliği var. Parası ödenen oyuncunun oynatılmasına sınır koymak doğru değil" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakemliği bıraktı!Hakemliği bıraktı!
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'deGalatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de
Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı şaşkınlık yarattı!

Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı şaşkınlık yarattı!

Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a gidiyor!

Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a gidiyor!

Cimbom'a geri dönüyor! "Can atıyorum"

Cimbom'a geri dönüyor! "Can atıyorum"

Bruma İstanbul'a geldi! Galatasaraylılar...

Bruma İstanbul'a geldi! Galatasaraylılar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.