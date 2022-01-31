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Son dakika Galatasaray haberleri: Fransız devi Marsilya'dan Galatasaray'a hayatının şoku! Böyle transfer çalımı görülmedi! Kerem Aktürkoğlu ve Bartuğ Elmaz...

31.01.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransız devi yılın ters köşesini yaptı... Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılıp Marsilya'ya transfer olacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu için Fransız devinin 10 milyon Euro gibi bir bedel ödemeye hazır olduğu aktarılmıştı. Marsilya yönetimi sağ gösterip adeta sol vurdu... Kerem Aktürkoğlu ile ilgili görüşme gerçekleştiren Fransızlar, Galatasaray'la yeni kontrat imzalamayan Bartuğ Elmaz ile anlaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fransız devi Marsilya'dan Galatasaray'a hayatının şoku! Böyle transfer çalımı görülmedi! Kerem Aktürkoğlu ve Bartuğ Elmaz...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Domenec Torrent'in yönetimindeki Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performans ile dünya devlerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu'nun Fransız devi Marsilya'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olan Marsilya, Galatasaray ile oynadığı maçlarda Kerem'den etkilenmiş ve transfer çalışmalarında gaza basmıştı. Hatta Galatasaraylı yönetimle temas kuran Fransızlar, Kerem için 10 milyon euro gibi bir bedeli bile gözden çıkartmıştı. Ama işin aslının öyle olmadığı sonradan ortaya çıktı. Fransızlar adeta sağ gösterip sol vurdu...

SON DAKİKA: KEREM AKTÜRKOĞLU DEĞİL BARTUĞ ELMAZ

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Galatasaray'da transferine kesin gözüyle bakılan Kerem Aktürkoğlu için büyük bir şok yaşandı. Marsilya ile neredeyse anlaşma noktasına gelen Galatasaray'a Fransız devinden ters köşe geldi. Galatasaray'ın genç yetenekleri arasında yer alan Bartuğ Elmaz'a Marsilya kancayı taktı. Galatasaray yönetimiyle sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan genç oyuncu takımdan ayrılmayı kafaya koymuştu. Gizliden gizliye Marsilya ile görüşen Elmaz, Fransızların teklifin kabul etti ve önümüzdeki sezon Marsilya'da forma giyecek. Bu transferin ardından da Kerem Aktürkoğlu için görüşmeler duraklatıldı.

İMZA İÇİN FRANSA'YA GİTTİ

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Galatasaray forması giyen Bartuğ Elmaz, Marsilya ile gelecek yaz için sözleşme imzaladı. Marsilya'ya imza atmak için Fransa'ya giden genç oyuncu resmi sözleşmeye imzayı attı. Galatasaray'ın bu hamleden sonra Kerem Aktürkoğlu'nu ne bedelle olursa olsun Marsilya'ya satmayacağı konuşuluyor.

SADECE 1 DAKİKA OYNADI

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Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında oyuna girmişti. Bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabilen genç oyuncu kendine kulüpte gelecek göremediği için sözleşme yenileme tekliflerini reddetmişti.

2. MUSTAFA KAPI VAKASI

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Galatasaray'da buna benzer bir durum daha yaşanmıştı. Yine Galatasaray'ın genç yetenekleri arasında gösterilen Mustafa Kapı, sözleşme imzalamayarak bedelsiz bir şekilde Lille'e transfer olmuştu. Fransa'da umduğunu bulamayan genç oyuncu bir süre önce Adana Demirspor'a transfer olarak Türkiye'ye geri dönmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sende mustafa kapı gibi tutunamayıp başarısız olursun.bulunduğunuz takımın değerini ve büyüklüğünü bilmeyen o formayı hak etmez.
Kendisini sıfırdan alıp adam edip belli bir seviyeye getiren kulübüyle anlaşmayı aç gözlülük yapanların sonunu gördük, seninde sonun bundan farklı olmayacaktır, Mustafa Kapı da olduğu gibi.

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