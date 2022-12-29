Son dakika: Dünya futbolu yasta! Brezilyalı efsane Pele hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri: Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Pele'den futbolseverleri üzen haber geldi. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen ve Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona ile sık sık kıyaslanan 82 yaşındaki Pele, hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Pele, kanserin yanı sıra kasım ayının başlarında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

VEFATINDAN ÖNCE VEDALAŞTI

Brezilyalı efsane, durumunun kötü olduğunu fark ettiği andan itibaren hastaneye gelen sevenleri ile vedalaşmıştı.

ÜÇ DÜNYA KUPASI VAR

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, 4 kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın 3 Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.

