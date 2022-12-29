SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Dünya futbolu yasta! Brezilyalı efsane Pele hayatını kaybetti!

Son dakika: Dünya futbolu yasta! Brezilyalı efsane Pele hayatını kaybetti!

29.12.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Brezilyalı yıldız Pele 82 yaşında hayatını kaybetti. Kasım ayının Kanser tedavisi gören efsane futbolcu Pele, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kemoterapiye cevap vermeyen efsane ismin hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Son dakika: Dünya futbolu yasta! Brezilyalı efsane Pele hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri: Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Pele'den futbolseverleri üzen haber geldi. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen ve Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona ile sık sık kıyaslanan 82 yaşındaki Pele, hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

thumbs_b_c_824d5eaa85c9b553e49a9af376ac075c

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Pele, kanserin yanı sıra kasım ayının başlarında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

VEFATINDAN ÖNCE VEDALAŞTI

thumbs_b_c_a94ba6cde3a37f403fad2e86eb8ed46a

Brezilyalı efsane, durumunun kötü olduğunu fark ettiği andan itibaren hastaneye gelen sevenleri ile vedalaşmıştı.

ÜÇ DÜNYA KUPASI VAR

thumbs_b_c_c3dbdbbd1a35168485c51b6caa3acd62

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, 4 kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın 3 Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ambulansla götürüldü! Yıldız oyuncu önce bayıldı, sonra kustuAmbulansla götürüldü! Yıldız oyuncu önce bayıldı, sonra kustu
Ne yaptın Nwakaeme! Herkes onu konuşuyor...Ne yaptın Nwakaeme! Herkes onu konuşuyor...
Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"
Anahtar Kelimeler:
Pele son dakika haberler pele bir efsanenin doğuşu son dakika haberleri dakika haberleri yaşında ak n dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Cinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni gözaltında

Cinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni gözaltında

Trabzonspor taraftarı isyanda! 'Karagümrük kaçak oyuncu oynattı!'

Trabzonspor taraftarı isyanda! 'Karagümrük kaçak oyuncu oynattı!'

Ünlü voleybolcudan çırılçıplak paylaşım!

Ünlü voleybolcudan çırılçıplak paylaşım!

Yaşananlara kimse anlam veremedi!

Yaşananlara kimse anlam veremedi!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.