Son dakika: Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! PSG'nin kadrosuna alınmadı...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden ve Süper Lig'de ise bu sezon son şampiyon ünvanını korumayı hedefleyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Son olarak kadrosuna bedelsiz olarak Tete'yi katan sarı - kırmızılıların orta saha takviyesi için flaş bir iddia gündeme geldi.

MARCO VERRATTI BOMBASI

İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, Paris Saint-Germain'in yıldız orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi kiralamak için harekete geçti.

Sarı - kırmızılıların, kiralama bedeli olarak 3 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray'ın teklifinde 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı aktarıldı.

Ayrıca İtalyan yıldızın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve menajeriyle temas halinde olduğu öne sürüldü.

