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Son dakika: Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! PSG'nin kadrosuna alınmadı...

12.08.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Tete gibi önemli isimleri katan sarı - kırmızılılarda orta saha takviyesi için birçok futbolcu gündeme gelmişti. Aslan'ın Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Marco Verratti'yi istediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden ve Süper Lig'de ise bu sezon son şampiyon ünvanını korumayı hedefleyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Son olarak kadrosuna bedelsiz olarak Tete'yi katan sarı - kırmızılıların orta saha takviyesi için flaş bir iddia gündeme geldi.

MARCO VERRATTI BOMBASI

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İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, Paris Saint-Germain'in yıldız orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi kiralamak için harekete geçti.

Sarı - kırmızılıların, kiralama bedeli olarak 3 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

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Öte yandan Galatasaray'ın teklifinde 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı aktarıldı.

Ayrıca İtalyan yıldızın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve menajeriyle temas halinde olduğu öne sürüldü.

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