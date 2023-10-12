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Son dakika: Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten şok haber! Milli takım kampında sakatlandı, Beşiktaş derbisinde oynayamayacak...

12.10.2023 19:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın kampına katılmıştı. Son dönemde sarı - kırmızılı takımın kadrosuna girmekte zorlanan Ziyech için Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Walid Regragui'den sakatlık açıklaması geldi. 30 yaşındaki futbolcunun sahalardan en az 5 hafta boyunca uzak kalmasının beklendiği kaydedildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı - kırmızılıların imza attırdığı futbolcular arasında Chelsea'den katılan Hakim Ziyech de yer alıyordu. Son dönemde Galatasaray kadrosunda yer bulmakta zorlanan yıldız futbolcu için sakatlık açıklaması geldi.

UYLUK KASINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

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Liglere verilen milli ara sonrası Fas Milli Takım kampına katılan Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Walid Regragui, Ziyech'in uyluk kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

SAHALARDAN 5 HAFTA UZAK KALACAK

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Yıldız futbolcunun Türkiye'ye geri döneceği ve Galatasaray sağlık ekibinin gözetiminde tedavisine başlanacağı kaydedildi. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcunun sahalardan en az 5 hafta boyunca uzak kalacağı belirtildi.

DERBİDE VE BAYERN MAÇINDA YOK

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Hakim Ziyech, milli ara sonrasında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ziyech'in ayrıca Bayern Münih, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında da oynamasının beklenmediği aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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