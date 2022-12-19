Son dakika: Galatasaray'a imzası bekleniyordu, Fenerbahçe'nin eski yıldızı herkesi ters köşe yaptı! Berke Özer'in yeni adresi 1. Lig oluyor...

Son dakika haberleri: 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye imza atan ve başkan Ali Koç'un ilk transferi olan Berke Özer, bu sezon başında mukavelesini yenilemeyerek Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense ile anlaşmaya varmıştı. Burada aradığını bulamayan ve sadece 2 maça çıkabilen Özer, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelmişti.

GALATASARAY İDDİALARI

Portekiz ekibiyle yollarını ayıracak olan Berke Özer'in Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı.

"YENİ TAKIMI 1. LİG'DEN"

Ajansspor'un haberine göre; Berke Özer, Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Haberde 22 yaşındaki file bekçisi ile 2 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık bir sözleşme imzalanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 20 maça çıkan Berke Özer, kalesinde 20 gol görürken, 6 maçta rakiplere geçit vermedi.

