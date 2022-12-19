SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Son dakika: Galatasaray'a imzası bekleniyordu, Fenerbahçe'nin eski yıldızı herkesi ters köşe yaptı! Berke Özer'in yeni adresi 1. Lig oluyor...

Son dakika: Galatasaray'a imzası bekleniyordu, Fenerbahçe'nin eski yıldızı herkesi ters köşe yaptı! Berke Özer'in yeni adresi 1. Lig oluyor...

19.12.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyip, bu sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'ye imza atan Berke Özer'den flaş bir hamle gelmiş ve oyuncu transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a ayak basmıştı. Türkiye'den üç takımın istediği iddia edilen genç file bekçisi için en kuvvetli adayın Galatasaray olduğu iddia edilmişti ancak ortaya çıkan gerçek sonrasında herkes ters köşe oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'a imzası bekleniyordu, Fenerbahçe'nin eski yıldızı herkesi ters köşe yaptı! Berke Özer'in yeni adresi 1. Lig oluyor...

Son dakika haberleri: 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye imza atan ve başkan Ali Koç'un ilk transferi olan Berke Özer, bu sezon başında mukavelesini yenilemeyerek Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense ile anlaşmaya varmıştı. Burada aradığını bulamayan ve sadece 2 maça çıkabilen Özer, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelmişti.

GALATASARAY İDDİALARI

FDbra19XMAAKLk3

Portekiz ekibiyle yollarını ayıracak olan Berke Özer'in Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı.

"YENİ TAKIMI 1. LİG'DEN"

c727dcc5cf674c9cb4f4dcd9fd391526ad496574

Ajansspor'un haberine göre; Berke Özer, Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

0x0-son-dakika-fenerbahce-haberi-antalyaspor-macinda-fenerbahcede-berke-ozer-sakatlandi-1642270890060

Haberde 22 yaşındaki file bekçisi ile 2 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık bir sözleşme imzalanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

099a205d0f7b4b10a209f05a2ebdb9c9

Fenerbahçe kariyerinde 20 maça çıkan Berke Özer, kalesinde 20 gol görürken, 6 maçta rakiplere geçit vermedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amatör maçta korku dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu, polis sahaya girdi!Amatör maçta korku dolu anlar! Tekme ve yumruklar havada uçuştu, polis sahaya girdi!
Derbide taraftarlar sahaya girdi, yüzüne metal kovayla vurulan kalecinin yüzü kesildi!Derbide taraftarlar sahaya girdi, yüzüne metal kovayla vurulan kalecinin yüzü kesildi!
Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''
Anahtar Kelimeler:
transfer Berke Özer son dakika haberler fenerbahçe galatasaray kaleci son dakika haberleri atan dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Lapa lapa yağdı

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Lapa lapa yağdı

Tribündeki kadın taraftar sevinçten soyundu!

Tribündeki kadın taraftar sevinçten soyundu!

Fransızlar bu görüntü sonrası ayaklandı! "Golde kural hatası var"

Fransızlar bu görüntü sonrası ayaklandı! "Golde kural hatası var"

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Arjantin'in şampiyonluğu yıllar öncesinden sembollerle duyurulmuş!

Arjantin'in şampiyonluğu yıllar öncesinden sembollerle duyurulmuş!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.