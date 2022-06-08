Son dakika: Galatasaray'a 'kaptan' geliyor! Üçüncü Rumen 'doping' olacak...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemesinin ardından sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarışacağı seçim öncesinde İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

"BEKLEYİP YANITI GÖRECEĞİZ"

Di Marzio, "Chiriches'in Galatasaray'dan aldığı bir teklif var, kabul edilip edilmeyeceğini göreceğiz" ifadesini kullandı.

FARKLI BİR SENARYO AKILLARA GELDİ

Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bu iddia farklı bir senaryoyu da akıllara getirdi. Galatasaray'da başkanlık için kolları sıvayan Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörlük konusunda Roberto De Zerbi ile anlaştığı kulislerde konuşuluyor.

DE ZERBI Mİ İSTİYOR?

Chiriches 2020 yılında Napoli'de forma giyerken, De Zerbi tarafından 9.5 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer edilmişti. İtalyan basınında çıkan transfer iddiası, "Chiriches'i isteyen De Zerbi mi?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

ROMANYA MİLLİ TAKIMI'NIN KAPTANI

Rumen futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli savunma oyuncularından biri olan 32 yaşındaki Vlad Chiriches'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geride bıraktığımız sezon Sassuolo formasıyla Serie A'da 29 karşılamaya çıkan tecrübeli yıldız oldukça istikrarlı bir grafik çizdi. Chiriches aynı zamanda Romanya Milli Takımı'nda Morutan ve Cicaldau'nun kaptanlığını yapıyor.

RUMENLER'E DOPİNG OLUR!

Daha önce Steaua Bükreş, Tottenham Hotspur ve Napoli formalarını da giyen Chriches'in gelmesi halinde Morutan ve Cicaldau'nun performansının da önemli ölçüde artabileceği belirtiliyor.

SAVUNMADA B PLANI MI?

Chiriches transferinin olası bir Marcao veya Nelsson ayrılığı düşünülerek istendiği de iddialar arasında.

