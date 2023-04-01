Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçına damga vuran pozisyon! Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı hareket sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlardan 'kırmızı kart' isyanı...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok gol pozisyonunun yaşandığı maçın ilk yarısında yaşanan olay sosyal medyaya damgasını vurdu.

EMRE AKBABA VE MERTENS...

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında Emre Akbaba, Sergio Oliveira ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine faul yaptı. Hakem Ali Şansalan'ın düdüğünü duymayan Akbaba, daha sonrasında Mertens'in ayağına yaptığı müdahale ile birlikte sarı kart gördü.

Pozisyonun ardından saha kenarında da bir gerginlik yaşanırken, iki tarafın kulübeleri araya girerek yükselen tansiyonu düşürdü.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Sarı - kırmızılı futbolcular ve taraftarlar, Şansalan'a pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundular. Ancak VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi ve oyuna Galatasaray'ın serbest vuruşuyla devam edildi.

Galatasaraylı taraftarlar, Emre Akbaba'nın Mertens'e müdahalesinin kırmızı kart olduğuna dair hakem Ali Şansalan'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

TOROĞLU: 'VAR'A GİTMESİNİ BEKLERDİM"

Devre arasında A Spor'da yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, "İlk yarıda enteresan bir pozisyon var. VAR çağırır zannettim, yapmadı. Dandik VAR. Hakemin orada VAR'a gitmesini beklerdim." dedi.

