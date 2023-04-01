SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçına damga vuran pozisyon! Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı hareket sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlardan 'kırmızı kart' isyanı...

Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçına damga vuran pozisyon! Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı hareket sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlardan 'kırmızı kart' isyanı...

01.04.2023 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi. Şansalan, Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e faulü sonrasında Adana Demirsporlu oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçına damga vuran pozisyon! Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı hareket sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlardan 'kırmızı kart' isyanı...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok gol pozisyonunun yaşandığı maçın ilk yarısında yaşanan olay sosyal medyaya damgasını vurdu.

EMRE AKBABA VE MERTENS...

76a5bd0eb3d66e83e20a13f88bdec105

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında Emre Akbaba, Sergio Oliveira ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine faul yaptı. Hakem Ali Şansalan'ın düdüğünü duymayan Akbaba, daha sonrasında Mertens'in ayağına yaptığı müdahale ile birlikte sarı kart gördü.

Pozisyonun ardından saha kenarında da bir gerginlik yaşanırken, iki tarafın kulübeleri araya girerek yükselen tansiyonu düşürdü.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

fbb2c8c3f6cd23e3ea0c6ca6c5b0c4d5

Sarı - kırmızılı futbolcular ve taraftarlar, Şansalan'a pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundular. Ancak VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi ve oyuna Galatasaray'ın serbest vuruşuyla devam edildi.

Galatasaraylı taraftarlar, Emre Akbaba'nın Mertens'e müdahalesinin kırmızı kart olduğuna dair hakem Ali Şansalan'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

TOROĞLU: 'VAR'A GİTMESİNİ BEKLERDİM"

eb89232e59e64c0783324be2a127fa75

Devre arasında A Spor'da yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, "İlk yarıda enteresan bir pozisyon var. VAR çağırır zannettim, yapmadı. Dandik VAR. Hakemin orada VAR'a gitmesini beklerdim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saraylı yıldızla barıştı mı? O paylaşım sonrası...G.Saraylı yıldızla barıştı mı? O paylaşım sonrası...
İşte Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu...İşte Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu...
Canlı yayın açtı, 60 dakikada servet kaybetti!Canlı yayın açtı, 60 dakikada servet kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Ali Şansalan Emre Akbaba son dakika haberler dries mertens galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

4 milyon liralık altın bulunan çanta çalındı! Kamera kayıtlarında...

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Trabzonspor-Kayserispor maçında televizyonu açanlar skora inanamadı!

Trabzonspor-Kayserispor maçında televizyonu açanlar skora inanamadı!

Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau hakkında söyledikleri olay oldu

Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau hakkında söyledikleri olay oldu

İstanbul ekibine imza atmak üzere!

İstanbul ekibine imza atmak üzere!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.