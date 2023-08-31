Son dakika: Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı! Berkan Kutlu'nun yeni adresi...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Molde'yi toplamda 5-3'lük skorla eleyen Galatasaray, adını grup etabına yazdırmıştı. Devler Ligi'nin yanı sıra hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan takımda yer alan Berkan Kutlu'nun ayrılığı resmen duyuruldu.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada Berkan Kutlu'nun İtalya Ligi Serie A ekibi Genoa'ya kiralık olarak gönderildiği duyuruldu.

Galatasaray'ın anlaşma sonucu 250 bin euro kiralama bedeli alacağı belirtilirken, satın alma opsiyonunun da 5 milyon euro olarak belirlendiği kaydedildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu’nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 eurodur.

