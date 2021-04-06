SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA! Galatasaray, Aytaç Kara ile her konuda anlaştı!

SON DAKİKA! Galatasaray, Aytaç Kara ile her konuda anlaştı!

06.04.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaştı.

SON DAKİKA! Galatasaray, Aytaç Kara ile her konuda anlaştı!

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor.Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa’yı ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar, Aytaç Kara ile sezon sonu için anlaştı.

Kasımpaşa’daki sözleşmesi Haziran ayında bitecek 28 yaşındaki orta saha, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Aytaç Kara, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO’su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

(NTV SPOR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs kriziGalatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs krizi
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!

Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!

Yüzleri gülümseten harita! İlk sırada Rize var

Yüzleri gülümseten harita! İlk sırada Rize var

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

Belhanda'nın yeni takımı belli oldu

Belhanda'nın yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'den takım arkadaşına küfür!

Caner Erkin'den takım arkadaşına küfür!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

'Eljif Elmas 40 milyon Euro'

'Eljif Elmas 40 milyon Euro'

Diğer Haberler

SON DAKİKA! Galatasaray, Aytaç Kara ile her konuda anlaştı!

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs krizi

Galatasaray'da Fatih Terim'e başkanlık teklifi

Galatasaray'da son dakika Fatih Terim gelişmesi

Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İpler kopuyor...

Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İpler kopuyor...

Galatasaray'dan Talisca ve Visca hamlesi

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Büyük iddia! Belhanda, Olympiakos ile anlaştı

Belhanda'nın yeni takımı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.