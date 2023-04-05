Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kadir Sağlam kırmızı kartını gösterdi ve...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir özveri sergilediği maçın ilk yarısını izleyenler adeta hop oturdu hop kalktı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrasında ise saha kenarı karıştı.

EMRE BELÖZOĞLU, TAÇ KARARINA SİNİRLENDİ

Teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin 38. dakikasında hakem Kadir Sağlam'ın verdiği taç kararı sonrasında çok sinirlendi.

ÖNCE SARI KART GÖRDÜ

Dördüncü hakem ve orta hakeme yoğun itirazlarda bulunan Belözoğlu, önce sarı kartla cezalandırıldı.

DEVAM EDİNCE KIRMIZI KART ÇIKTI

İtirazlarına sert şekilde devam eden Belözoğlu, hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

KART SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ

Kırmızı kartın ardından da sinirlerine hakim olamayan Emre Belözoğlu adeta çılgına döndü ve hakem ekibine bağırarak tepki gösterdi.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Teknik ekibinin sakinleştirmeye çalıştığı Belözoğlu, kırmızı kart sonrası soyunma odası tüneline doğru ilerledi.

Emre Belözoğlu'nun o anları, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

