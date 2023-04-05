Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kadir Sağlam kırmızı kartını gösterdi ve...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir özveri sergilediği maçın ilk yarısını izleyenler adeta hop oturdu hop kalktı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrasında ise saha kenarı karıştı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin 38. dakikasında hakem Kadir Sağlam'ın verdiği taç kararı sonrasında çok sinirlendi.
Dördüncü hakem ve orta hakeme yoğun itirazlarda bulunan Belözoğlu, önce sarı kartla cezalandırıldı.
İtirazlarına sert şekilde devam eden Belözoğlu, hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Kırmızı kartın ardından da sinirlerine hakim olamayan Emre Belözoğlu adeta çılgına döndü ve hakem ekibine bağırarak tepki gösterdi.
Teknik ekibinin sakinleştirmeye çalıştığı Belözoğlu, kırmızı kart sonrası soyunma odası tüneline doğru ilerledi.
Emre Belözoğlu'nun o anları, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.