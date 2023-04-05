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Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kadir Sağlam kırmızı kartını gösterdi ve...

05.04.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Büyük bir heyecan ve tempoya sahne olan müsabakanın ilk yarısı turuncu - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Galatasaray'ın attığı 2 gol iptal edildi. Maçta yaşanan bir pozisyon sonrasında yoğun itirazlarda bulunan Emre Belözoğlu ise sakinleştirilemedi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kadir Sağlam kırmızı kartını gösterdi ve...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir özveri sergilediği maçın ilk yarısını izleyenler adeta hop oturdu hop kalktı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrasında ise saha kenarı karıştı.

EMRE BELÖZOĞLU, TAÇ KARARINA SİNİRLENDİ

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Teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin 38. dakikasında hakem Kadir Sağlam'ın verdiği taç kararı sonrasında çok sinirlendi.

ÖNCE SARI KART GÖRDÜ

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Dördüncü hakem ve orta hakeme yoğun itirazlarda bulunan Belözoğlu, önce sarı kartla cezalandırıldı.

DEVAM EDİNCE KIRMIZI KART ÇIKTI

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İtirazlarına sert şekilde devam eden Belözoğlu, hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

KART SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ

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Kırmızı kartın ardından da sinirlerine hakim olamayan Emre Belözoğlu adeta çılgına döndü ve hakem ekibine bağırarak tepki gösterdi.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

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Teknik ekibinin sakinleştirmeye çalıştığı Belözoğlu, kırmızı kart sonrası soyunma odası tüneline doğru ilerledi.

Emre Belözoğlu'nun o anları, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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